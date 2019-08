Unikol katastrofický scenár brexitu: Čo donútilo premiéra Borisa Johnsona zmeniť názor?

Boris Johnson ide na svoju prvú zahraničnú cestu ako britský premiér. Ešte pred dvomi týždňami vyhlasoval, že ak lídri EÚ chcú dohodu, nech prídu za ním.

Nikto však neprišiel. A tak v utorok vyráža do Berlína a do Paríža on. Čo ho donútilo zmeniť názor?

V prípade brexitu bez dohody bude Británia čeliť problémom so zásobovaním potravinami a liekmi a veľkým narušeniam dopravy. Uvádza sa to vo vládnom dokumente, ktorý unikol do médií a zverejnil ho Sunday Times. Takéto správy sa objavovali už predtým a zástancovia brexitu ich odmietali ako zbytočné strašenie.

Lenže tento dokument vznikol vo vláde Borisa Johnsona, a tak ho britský premiér ťažko môže zľahčovať. Možno ho informácie v ňom presvedčili, aby predsa poľavil zo svojej neústupčivej pozície a skúsil rokovať. V stredu sa má v Berlíne stretnúť s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a vo štvrtok v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Dokument vypracovalo ministerstvo financií a je prípravou na brexit bez dohody, ktorý má kódové označenie Operácia Žlté kladivo. Asi najzásadnejšie dôsledky sú, že plány na vyhnutie sa hraničným kontrolám na hranici s Írskom sú neudržateľné. Skôr či neskôr sa budú musieť na hraniciach zaviesť plné kontroly, čo môže viesť k obnoveniu násilností v Severnom Írsku. Aj v prístavoch sa očakáva chaos v nákladnej doprave do Európy. Situácia sa má „zlepšiť“ až po troch mesiacoch - na 50 percent súčasného stavu. Problémy so zásobovaním palivom môže vláda čiastočne vyriešiť tým, že zavedie nulové clo na dovoz paliva, čo však povedie k zatvoreniu dvoch domácich rafinérií a k prepúšťaniu.

Britská vláda na únik informácií zareagovala tým, že neočakáva, že takýto katastrofický scenár v skutočnosti nastane. Sú to údajne len teoretické možnosti, na ktoré sa pre každý prípad pripravujú. Lídrom Nemecka a Francúzska sa Johnson chystá zopakovať svoj postoj - ak nechcú brexit bez dohody, musia zmeniť dohodu vyrokovanú s jeho predchodkyňou Theresou Mayovou. To však EÚ odmieta.

Čo čaká Britov?

- Čerstvé potraviny budú nedostatkové a porastú ceny.

- Hranica s Írskom sa bez kontrol nezaobíde, čo povedie k protestom.

- Zásobovanie palivom bude horšie.

- Britskí pacienti budú dlhšie čakať na lieky vrátane inzulínu a vakcín proti chrípke.

- Narastie narúšanie verejného poriadku v dôsledku nedostatku potravín a liekov.

- Dlhšie čakanie pasažierov na letiskách, v eurotuneli a v prístave Dover.

- Narušenie nákladnej dopravy v prístavoch na tri mesiace, potom sa situácia zlepší na 50 - 70 % súčasného stavu.