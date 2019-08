Štúdia z Belgicka prichádza s hrozivými číslami pre Slovensko: Príde pre tvrdý brexit o prácu 16 000 ľudí?!

Neskutočne vysoké číslo. Podľa štúdie renomovanej Katolíckej univerzity v belgickom Lovrane pre tamojšiu vládu je na Slovensku už v najbližších mesiacoch ohrozených takmer 16 000 pracovných miest.

Analýza sledovala dopad na jednotlivé krajiny v prípade tvrdého a neriadeného brexitu, ktorý je podľa posledných správ z Británie viac ako reálny. Slovensko by to podľa odborníkov pocítilo najmä v automobilovom a kovospracujúcom priemysle. Aké škody by okamžitý odchod Britov z EÚ mal na už aj tak spomaľujúcu sa ekonomiku a aké prognózy prepúšťania pripúšťajú zamestnávatelia?

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Štúdia belgickej Katolíckej univerzity ukazuje, že tvrdý brexit nebude mať negatívny dopad len na západoeurópske krajiny, ale dôsledky by u nás mohlo pocítiť v podobe straty pracovnej pozície takmer 16-tisíc ľudí. „Krajiny ako Poľsko, Švédsko, Slovensko, Česko či Maďarsko tiež vykazujú straty pracovných miest. Brexit je príbeh celej EÚ,“ píše sa v štúdii.

Percentuálne v prepočte na počet obyvateľov by sa najviac situácia dotkla Írska, kde by mohlo zaniknúť až 50-tisíc miest, nasledujú Veľká Británia a Malta. V Nemecku, na ktorého ekonomiku je tá naša naviazaná, by si novú prácu hľadalo takmer 300-tisíc zamestnancov. Najviac ohrozený je automobilový priemysel, negatívny dopad by mali pocítiť aj v potravinárskom a textilnom priemysle, v ktorom by prácu v rámci celej EÚ malo stratiť až 130-tisíc ľudí.

Môže to byť viac aj menej

Ekonomický analytik INESS Radovan Ďurana tvrdí, že na tieto čísla sa treba pozerať ako na štúdiu, ktorá sa nerobí každý rok ani dva. „Čísla môžu byť vyššie aj nižšie a nemusí to mať také negatívne dopady. Na Slovensku to okrem automobilového priemyslu zasiahne oblasť obrábania kovov, plasty, čo súvisí s naším expertom,“ vysvetlil Ďurana s tým, že: „Ak by sme aj stratili 16-tisíc miest, nie je to ani jedno percento, navyše to nebude regionálne koncentrované,“ dodal.

Ministerstvo hospodárstva pripomína, že následky brexitu sú ťažko predvídateľné a závisia od mnohých faktorov. „Vzhľadom na majoritný podiel výrobkov automobilového priemyslu na štruktúre exportu SR do Spojeného kráľovstva možno predpokladať, že dopady môžu nastať práve u výrobcov automobilov,“ uviedol rezort.

Facka pre spomaľujúcu sa ekonomiku

Slovenská ekonomika sa začala v druhom štvrťroku 2019 spomaľovať a čakajú nás horšie časy, na ktoré sme sa podľa odborníkov nepripravili príliš dobre. „Slovensko zaostáva v inováciách a je tak odkázané na manuálnu produkciu, kde je cena práce stále jedným z kľúčových faktorov konkurencieschopnosti,“ doplnil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Negatívny vývoj bude určovať slabnúci externý dopyt, prejaviť by sa mal nielen v spotrebe domácností, ale aj v investíciách. Udržať vyrovnaný štátny rozpočet nebude ľahká úloha. „Mojou prioritou bude „ukočírovať“ tento trend tak, aby boli straty čo najmenšie,“ uviedol minister financií Ladislav Kamenický a svojim kolegom odkázal, že majú začať šetriť a neposielať mu žiadosti o uvoľnenie ďalších financií.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika NČ

Koľko ľudí stratí zamestnanie pri brexite bez dohody

Portugalsko - 29 720

Slovinsko - 4 220

Chorvátsko - 4 970

Taliansko - 139 140

Španielsko - 70 410

Francúzsko - 141 320

Luxembursko - 1 630

Írsko - 50 330

Veľká Británia - 526 830

Nemecko - 291 930

Holandsko - 73 200

Dánsko - 16 900

Belgicko - 42 390

Maďarsko - 30 750

Rumunsko - 43 430

Bulharsko - 17 890

Grécko - 5 570

Rakúsko - 17 020

Slovensko - 15 790

Česko - 47 310

Poľsko - 122 950

Litva - 7 430

Lotyšsko - 440

Estónsko - 2 710

Fínsko - 9 080

Švédsko - 19 970

Našincov z Anglicka veľa nepríde

Michal Stuška, ministerstvo práce Otvoriť galériu Michal Stuška (vľavo) Zdroj: reuters Vzhľadom na komplikovanosť celého procesu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ je ťažké odhadovať jeho vplyv na spätnú migráciu Slovákov do vlasti. Navyše, Spojené kráľovstvo ponúka pracovnej sile z EÚ zjednodušené získanie štatútu trvalého pobytu alebo štatútu prechodného pobytu. Podľa odhadov britskej Office of National Statistics dosiahol medziročný pokles počtu Slovákov pôsobiacich na trhu práce UK 7,3 %, a to z odhadovaného počtu 40 124 (Q4 2017) na 37 179 (Q4 2018). Aj tento vývoj naznačuje, že odchod Slovákov z trhu práce UK bude skôr postupný ako skokovitý.

Môžu byť ovplyvnené pracovné miesta

Miriam Filová Špániková, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR Otvoriť galériu Miriam Filová Špániková Zdroj: reuters Takzvaný tvrdý brexit zvýši firmám náklady, čo môže prirodzene viesť k zníženiu obchodnej výmeny. Firmy v takejto neistote s veľkou pravdepodobnosťou nebudú investovať a rozširovať výrobné kapacity, preto môže dôjsť k útlmu pracovných miest. Konkrétne čísla ťažko predikovať, akékoľvek odhady môžu byť predčasné. Vplyvom Brexitu dôjde však k ešte väčšiemu spomaleniu rastu slovenskej ekonomiky.

Mali by sa dohodnúť

Lucia Kovarovič Makayová, Volkswagen Slovensko

V aktuálnej náročnej situácii pokračujeme v pripravovaní sa na všetky možnosti. Pre automobilový priemysel, prístup na otvorený trh a jasné zákaznícke procesy je prioritou, aby bolo zamedzené negatívnemu vplyvu na just-in-time výrobu a našu európsku sieť dodávateľov. Odhliadnuc od toho, Veľká Británia je pre koncern Volkswagen, ako aj pre Volkswagen Slovakia, významným trhom.

Snažíme sa expandovať aj inde