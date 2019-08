Médiá obviňujú Gretu, že plavba loďou spôsobí viac emisií: Jej tím sa bráni

Tím švédskej aktivistky Grety Thunbergovej sa bráni mediálnym obvineniam, že jej plavba loďou na klimatický summit v New Yorku spôsobí viac emisií, než keby letela.

Do Spojených štátov budú musieť priletieť dvaja jej spolupracovníci, aby jachtu odviezli späť do Európy. To vo výsledku bude údajne znamenať rovnakú bilanciu, ako keby spolu s otcom letela rovno. Dnes o tom informovalo online vydanie týždenníka Der Spiegel.

Šestnásťročná školáčka Thunbergová v stredu vyrazila so svojím otcom a ďalšími členmi posádky na dvojtýždňovú plavbu na jachte, ktorú poháňa energia z obnoviteľných zdrojov a údajne za sebou nezanecháva žiadnu uhlíkovú stopu. Jej cieľom je klimatický summit OSN v New Yorku.

"Plavbu do New Yorku sme do nášho plánu zahrnuli na poslednú chvíľu, v dôsledku čoho museli do USA letieť dvaja ľudia, aby dostali loď späť," povedala manažérka tímu Holly Covaová Spiegelu s tým, že dohromady bude pre cestu Thunbergovej na summit potrebné vykonať štyri lety. Poprela tak skoršie informácie denníka Die Tageszeitung, že do Ameriky priletí päťčlenná posádka a že preletov bude celkom šesť.

Účasť na konferencii OSN by podľa Covaovej vyšla takisto na štyri lety, keby Thunbergová spolu s otcom do New Yorku letela rovno. Tím navyše v prípade všetkých letov platí kompenzačné poplatky za vyprodukovaný CO2, čo síce "nie je ideálne" riešenie, ale prispieva aspoň čiastočne k ochrane klímy.

Podľa Spiegelu je prípad pre Thunbergovú PR katastrofou. Síce neplatí, že by jej cesta jachtou spôsobila viac emisií, než keby rovno letela, o deklarovanej úplne bezemisnej ceste však nemôže byť reč. Na internete sa aktivistke vysmievajú kvôli údajne "katastrofálnej bilancii CO2".

Poprední nemeckí aktivisti hnutia Piatky pre budúcnosť, ktoré sa zasadzuje za dôslednejší boj proti zmenám klímy, na čele ktorého mladá Švédka stojí, uviedli, že Thunbergová konala v dobrej viere, ale že celú vec zrejme "dobre nepremyslela". "Príde mi smiešne, že sa teraz polovica nemeckých médií zaoberá Gretiným cestovateľským správaním, než aby informovala o nadchádzajúcom svetovom klimatickom summite, kde sa budú robiť najdôležitejšie rozhodnutia pre našu budúcnosť," povedal 19-ročný maturant Jakob Blasel z Kielu.

Podľa aktivistky Carly Reemtsmaovej svedčí mediálna reakcia na prípad s plavbou Thunbergovej cez Atlantik skôr o "bláznivej fixácii niektorých ľudí na Gretu namiesto na jej apel k ochrane našej planéty pred klimatickou katastrofou".