Nechutný odkaz, britský politik má čo vysvetľovať: Zaprial aktivistke Grete haváriu?

Britský Twitter žije vo štvrtok vášnivou debatou o tom, kde ležia hranice slobody slova.

Jej najnovšie kolo vyprovokoval Arron Banks, jeden z najagilnejších aktivistov za brexit, ktorý sa významnou mierou pričinil o to, že Briti hlasovali v roku 2016 za vystúpenie z EÚ. Banks vo štvrtok, len deň po tom, čo známa ekologická aktivistka Greta Thunberg vyštartovala z anglického Plymouthu na dvojtýždňovú plavbu jachtou do New Yorku, zverejnil na Twiítteri odkaz na jej fotografiu na jachte a pripísal k nej: "August je čas tých najšialenejších jachtárskych havárií."

Poslankyňa za Stranu zelených Anglicka a Walesu (GPEW) Caroline Lucas vzápätí Banksa nahlásila Twitteru, ten však už avizoval s týmto Banksovým výrokom nemá žiadny problém.

uviedol hovorca spoločnosti a dodal, že Twitter "berie veľmi vážne vyhrážanie sa násilím a v prípade, keď a ak boli porušené pravidlá Twitteru, podniká konkrétne kroky". Banksov príspevok však podľa informácií, ktoré z Twitteru získala BBC, údajne žiadne pravidlá neporušil.a tvrdí, že jeho kritici "nemajú zmysel pre humor".

"Želáte potencionálne smrteľnú nehodu šestnásťročnému dievčaťu? Prečo?" pýta s Banksa na Twitteri istá Amanda Abbington. Banks kritiku na svoju adresu označil za sústredenú akciu "hlúpej twitterovskej luzy".

Greta Thunberg si zvolila na cestu do New Yorku jachtu namiesto lietadla, keďže využívanie lietadiel podľa vedcov produkuje obrovskú uhlíkovú stopu a výrazne tak prispieva k zhoršovaniu situácie v súvislosti so svetovou klímou. Plavbu, na ktorej ju sprevádzajú jej otec a švédsky dokumentarista Nathan Grossman, absolvuje 18-metrovou jachtou Malizia II, ktoré vyrába elektrinu pomocou solárnych panelov a podvodných turbín.

Greta Thunberg, ktorej sa podarilo odštartovať celosvetové hnutie študentských protestov za zmenu politiky vlád v boji proti klimatickým zmenám, sa zúčastní najskôr 23. septembra na svetovej klimatickej konferencii v New Yorku, odkiaľ sa neskôr presunie vlakmi a autobusmi do čílskej metropoly Santiago, kde sa bude konať od 2. do 13. decembra ďalšia významná konferencia o klimatických zmenách pod patronátom OSN.

Tá sa mala pôvodne uskutočniť v novembri v Brazílii, po nástupe nového brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý je známym nepriateľom ekológie, však krajina oznámila OSN, že ju organizovať nebude.