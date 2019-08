Čaputová v minulosti bojovala proti Kočnerovi: Pri čítaní jeho správ o Kuciakovi jej napadlo jediné

To, čo sa dozvedáme z vyšetrovaní týkajúcich sa vraždy Jána Kuciaka o možnom vplyve niektorých ľudí na činnosť niektorých sudcov, prokurátorov a policajtov, je absolútne neprípustné, je to nebezpečné a je to výsmech spravodlivosti.

Po stretnutí s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom to vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová. „Spravodlivosť nikdy nesmie byť predmetom obchodu a nesmie byť tovarom. Nesmie slúžiť individuálnym záujmom,“ povedala prezidentka. Zároveň sa s ministrom poďakovala všetkým čestným policajtom, prokurátorom a sudcom. Prezidentka poprosila občanov, aby zlé svetlo nevrhali na všetkých ľudí v systéme. Odpovedala aj na otázky o v stredu zverejnenej komunikácii obvineného Mariana Kočnera s obvinenou Alenou Zsuzsovou.

Zverejnili časť komunikácie medzi Kočnerom a Zsuzsovou: Kruté posmešky na adresu Kuciaka († 27) a jeho snúbenice († 27) „Pre mňa je dozvedať sa tieto informácie z pozadia komunikácie Mariana Kočnera s predstaviteľmi justičných orgánov dosť tragické,“ povedala prezidentka. Ona sama proti Marianovi Kočnerovi stála v kauze Pezinská skládka. Tvrdí, že jedna vec je mať rôzne tušenia, druhá čítať neformálnu komunikáciu. „Považujem to za nesmierne nebezpečné pre fungovanie justície,“ povedala Čaputová. Pokiaľ ide o ľudskú rovinu a žarty Mariana Kočnera s Alenou Zsuzsovou, prvé, čo prezidentke napadlo, bolo, aké pocity musia mať rodičia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.



Gál zareagoval, že vždy sa nájdu osoby, ktoré si myslia, že sú nad zákonom. Dôležité je, aby to bolo iba ich presvedčenie a opäť sa poďakoval čestným vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom. Pokiaľ ide o vraždu, Gál pripomenul, že vražda sa stala v jeho rodnej obci - vo Veľkej Mači. „Je tam futbalové ihrisko, na ktoré chodím a neďaleko je ten dom, kde Kuciak s Kušnírovou bývali. To je pre mňa také memento, také silné, že ja veľmi citlivo vnímam každú vec. A aby som zachoval dôstojnosť tejto tlačovej besedy, nechcem sa ďalej k tomu vyjadrovať,“ povedal minister spravodlivosti.

Kočner prišiel na výsluch s úsmevom a v značkovom: Prečo polícia pri jeho prevozoch mení auta? povedala prezidentka.Tvrdí, že jedna vec je mať rôzne tušenia, druhá čítať neformálnu komunikáciu. „Považujem to za nesmierne nebezpečné pre fungovanie justície,“ povedala Čaputová. Pokiaľ ide o ľudskú rovinu a žarty Mariana Kočnera s Alenou Zsuzsovou,Gál zareagoval, že vždy sa nájdu osoby, ktoré si myslia, že sú nad zákonom. Dôležité je, aby to bolo iba ich presvedčenie a opäť sa poďakoval čestným vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom. Pokiaľ ide o vraždu, Gál pripomenul, že vražda sa stala v jeho rodnej obci - vo Veľkej Mači. „Je tam futbalové ihrisko, na ktoré chodím a neďaleko je ten dom, kde Kuciak s Kušnírovou bývali.A aby som zachoval dôstojnosť tejto tlačovej besedy, nechcem sa ďalej k tomu vyjadrovať,“ povedal minister spravodlivosti.