Kočner prišiel na výsluch s úsmevom a v značkovom: Prečo polícia pri jeho prevozoch mení auta?

Opäť na očiach verejnosti. Marián Kočner (56) sedí v base už od júna minulého roka.

V utorok ho už druhýkrát predvolali na výsluch vyšetrovatelia z NAKA v Nitre, aby sa vyjadril k najnovším zisteniam. Polícia sa dostala k jeho komunikácii zo zašifrovanej aplikácie Threema v mobile, ktorá sa mala týkať aj vraždy novinára Jána Kuciaka († 27). Kočner prišiel v dobrej nálade, vyparádený v značkovom oblečení a pri odchode mu nechýbal úsmev na tvári. Kuriózne je, že Kočner má vraj v base problémy s častým budením a s tým, že sa od neho strážnici nepohnú na viac ako meter. Od Kočnerovho zadržania v bratislavskom Mango bare uplynulo už vyše roka. Odvtedy obvinený podnikateľ opustil brány leopoldovskej väznice len štyrikrát. Na posledný výsluch v utorok ráno dorazil oholený, v žltej značkovej polokošeli a s igelitkou v ruke. Jeho zovňajšok sa napriek pobytu za mrežami nijako dramaticky nezmenil. Jediné, čo sa zmenilo, je, že už nemal na sebe nepriestrelnú vestu.

Kočner podľa slov svojho advokáta Mareka Paru vypovedal iba krátko a poprel spoluúčasť na vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ďalej nevypovedal, lebo tvrdí, že sú tu hrubé zásahy do jeho práv na obhajobu najmä tým, že sú nonstop odpočúvaní. „Sme stále umiestňovaní do miestnosti č. 4, klient je budený každých 30 minút, čo je odopieranie spánku, či je to monitorovanie telefonátov, rozhovory s obhajobou, kde je príslušník na úrovni 1 až 1,5 metra,“ vysvetlil Kočnerov dôvod nevypovedať obhajca Para s tým, že všetko odovzdali vyšetrovateľovi, aby ich prešetril. Kočner mal vyšetrovateľa požiadať, aby spresnil motív vraždy či to, kto je jej priamy páchateľ.

Sporné kódy v mobile

Na výsluchu sa mal Kočner s vyšetrovateľom baviť najmä o správach, ku ktorým sa podarilo mužom zákona dostať po prelomení podnikateľovho telefónu. Na pretras mali prísť najmä 2 až 3 správy z aplikácie Threema, ktoré sa mali týkať vraždy, ale podľa Paru sa netýkajú tohto skutku, ale politiky. „Je tam kŕčovito zozbieraných 150 strán A4, z ktorých 2 správy sa len okrajovo týkajú strany Smer. Politická angažovanosť tohto tímu je absurdná,“ povedal Para. Kočner podľa neho začne vypovedať, až keď im bude umožnené radiť sa v intimite.

Para spochybňuje aj pravosť získanej komunikácie z Kočnerovho mobilu, ktorá funguje na tzv. QR kódoch. Tie sú priradené jednotlivým účastníkom rozhovoru, no podľa Paru nie je jasné, kto je kto. Medializované informácie hovorili o tom, že jeden QR kód mal patriť Kočnerovi a druhý Norbertovi Bödörovi, advokát to však označil za špekulácie. „Z výsluchu vyplynulo, že tie QR kódy sú absolútne nepriraditeľné. Pokiaľ nám nikto nepovie bez akýchkoľvek pochybností, koho sa týka ten či onen QR kód a je to len nejaká neznáma osoba, a ak sa nemôžem oboznámiť s tým systémom, akým bola záloha v telefóne obnovená, aby som to mohol spochybniť znalcami, tak nie je možné vychádzať z úplnosti a ani spoľahlivosti tohto dôkazu,“ dodal.

Advokát Kuciakovcov Daniel Lipšic hovorí, že predmetnú komunikáciu nemá k dispozícii. „Ale je k nej vypracovaná forenzná správa Europolu, ktorý bol v danej veci pribratý ako znalecký ústav. Obhajoba Mariána Kočnera je doposiaľ založená takmer výlučne na spochybňovaní dôkazov, na čo má obhajoba samozrejme právo, a to dokonca aj v situácii, keď sú dôkazy jednoznačné a nespochybniteľné,“ povedal Lipšic.

Spánok neodopierajú

Zbor väzenskej a justičnej stráže odmieta, že by Kočnerovi odopierali spánok a monitorovali mu telefónne hovory. Nárok má podľa nej na osem hodín spánku ako všetci ostatní. „Je vykonávaná zvýšená kontrolná činnosť výlučne nahliadnutím cez priezor, nie budením obvineného,“ doplnila Nováková. Pripomenula, že nie sú oprávnení monitorovať procesné úkony a tiež nie je pravdou, že by úkony boli vykonávané len v jednej miestnosti počas celého pobytu. Tú mu vyhradili až v marci, lebo potrebovali dodržať procesné lehoty, keďže za Kočnerom chodia návštevy na dennodennej báze.

Prečo polícia pri prevozoch mení auta? Apríl 2019 - Kočnera v minulosti prevážali v tyrkysovom Mercedese, ale s tou istou značkou ako v súčasnosti.

Pozoruhodné však sú policajné manévre s autami, keďže každý raz Kočner sedel v inom vozidle. Kým nedávno ho doviezli v tyrkysovom mercedese, včera prišiel na aute tej istej značky a s tou istu ŠPZ len čiernej farby. Podľa bývalého vyšetrovateľa ide o tzv. konšpiráciu mužov zákona. „V rámci polície sú také možnosti, to je utajovaný spôsob. V rámci konšpirácie sa, samozrejme, značky z auta na auto vymeniť dajú,“ ozrejmil Jozef Vachálek. Policajné prezídium potvrdilo, že spôsob eskorty obvinených sa prispôsobuje situácii, možnostiam a potrebám súvisiacim s bezpečnosťou eskortovaných osôb aj policajtov „na základe vyhodnotenia všetkých potrebných informácií“.

Kočnerove výlety z basy

20. 12. 2018 - Kočner sa v Banskej Bystrici zúčastnil na súde o sprísnení svojej väzby.

3. 4. 2019 - Na nitrianskej NAKA vypovedal prvýkrát vo veci Kuciakovej vraždy.

20. 6. 2019 - Kočner v Bratislave vypovedal vo veci mafiánskej popravy bývalého bossa Jána Takáča.

13. 8. 2019 Kočner vypovedal na NAKA v Nitre, čo sa týka SMS z aplikácie Threema.