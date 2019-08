Slovákov z Volkswagenu ubytovali v Nemecku v hrôzostrašných podmienkach: Takto zareagovalo bratislavské vedenie!

Nepríjemné prekvapenie čakalo začiatkom týždňa na 97 vyslaných zamestnancov bratislavského závodu Volkswagen (VW) po príchode do nemeckého Emdenu.

Koncernový závod, v ktorom majú tri mesiace pracovať, im pripravil ubytovanie nespĺňajúce základné hygienické štandardy. Informoval o tom odborový zväz KOVO Volkswagen Slovakia. Vedenie bratislavského závodu po preverení situácie označilo ubytovanie za neakceptovateľné a požiadalo centrálu koncernu vo Wolfsburgu aj hostiteľský závod o nápravu.

"Ubytovanie, ktoré im bolo po príchode poskytnuté, považujeme za neakceptovateľné a nespĺňajúce ani základné hygienické štandardy," povedal podpredseda základnej organizácie Odborového zväzu KOVO vo Volkswagene Martin Kavický. Definitívnym riešením je podľa odborárov náhradné ubytovanie s dôstojnými podmienkami a samozrejmosťou, akou je pitná voda a stravovací režim. "Na náš podnet bolo zamestnancom poskytnuté občerstvenie," dodal Kavický.

Podľa hovorkyne VW Slovakia Lucie Kovarovič Makayovej ide o výnimočnú situáciu, ktorá sa v minulosti zatiaľ nestala. "Doposiaľ sme v tomto závode, ako ani v iných koncernových závodoch neevidovali žiadne pripomienky ku kvalite ubytovania," povedala. VW vysiela svojich pracovníkov do zahraničných závodov pravidelne a okrem Nemecka sú ich cieľom najčastejšie závody v Maďarsku a Belgicku. Bratislavský závod má v súčasnosti v zahraničí viac ako 300 pracovníkov. "Nevhodné ubytovanie sa týka len zamestnancov vyslaných do Emdenu," zdôraznila Makayová.

Vysielaním pracovníkov do zahraničia bratislavský VW rieši nadbytok zamestnancov, ktorý vznikol po optimalizácii výroby. "Pracovníci dočasne nasadení v zahraničí zostávajú zamestnancami Volkswagen Slovakia so všetkými prislúchajúcimi benefitmi," uviedla Makayová. Pretože ubytovanie na mieste vyslania zabezpečuje hostiteľská spoločnosť, nie je zatiaľ jasné, kedy sa ich situácia zlepší. Na náprave však podľa hovorkyne závod v Emdene pracuje. "Pri doterajších vyslaniach v tomto závode, ako aj v iných koncernových závodoch sme neevidovali žiadne pripomienky ku kvalite ubytovania. O to viac nás vzniknutá situácia mrzí a veríme v jej skoré vyriešenie," dodala hovorkyňa.