Laura so 120 kilami bola závislá na čokoláde: Stačil jediný moment, teraz je z nej iný človek

Žena závislá na čokoláde schudla po tom, ako zistila, že jej babička je viac fit ako ona sama.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Matka dvoch detí Laura Jones (37) po pôrode svojich ratolestí vážila takmer 120 kíl. Dlho si z toho ale ťažkú hlavu nerobila a jednoducho sa brala taká, aká je. Zlom ale prišiel vo chvíli, keď si uvedomila, že váži viac ako jej 85-ročná starká, ktorá bola aktívnejšia a dokázala sa lepšie hýbať.

Ako informuje zahraničný portál Mirror, žena z Británie denne dokázala zjesť aj kilogram čokolády. "Jedného dňa išla stará mama so mnou pre moju dcéru do školy. Po ceste som sa musela niekoľkokrát zastaviť a vydýchať sa. Pýtala sa ma, či som v poriadku," hovorí o momente, ktorý jej zmenil život. Okamžite sa rozhodla, že so sebou musí niečo robiť.

Laura na začiatku premeny vážila 120 kilogramov, teraz je o 45 kíl ľahšia a s fitness životným štýlom nehodlá prestať. "Na začiatku som nedokázala ubehnúť viac ako 200 metrov," spomína na svoje začiatky. "Neodradilo ma to a každý deň som odbehla o niečo viac". Nutellu, sendviče a fast food vymenila za chudé mäso, ovocie a zeleninu.

"Predtým som jedla toľko čokolády, až ma z toho boleli zuby," priznáva Laura, ktorá sa neustále prejedala. Teraz sa beh stal jej veľkou vášňou a dokonca sa zúčastňuje na rôznych charitatívnych behoch. "Som na seba patrične pyšná, úplne to naštartovalo môj život iným smerom," dodáva na záver šťastná mama dvoch detí.