Herec Sean Connery: Z chudobného mliekara sa stal nezabudnuteľný James Bond

Svet 21. storočia ovplyvňujú vizionári, politici, finančníci, vedci, umelci i športovci, ktorí posúvajú svojimi činmi ľudstvo vpred. Práve im je venovaný seriál Velikáni našej doby. Jedným z nich je britský herec Sean Connery (89). Keď sa povie James Bond, väčšine ľudí sa pred očami vybaví obraz britského herca Seana Conneryho. A právom. Bol to práve on, kto hral agenta 007 ako prvý. A znalci sa zhodujú, že ho stvárnil najlepšie.

Mliekar z Edinburghu

Ani sa tomu nechce veriť, ale slávny herec oslávil 89 rokov. Narodil sa ako Thomas Sean Connery 25. augusta 1930 v škótskom Edinburghu do chudobnej rodiny továrenského robotníka a upratovačky. Vraj mu detskú postieľku rodičia museli spraviť v dolnej zásuvke šatníka, lebo na inú nemali. Malý Sean už od svojich deviatich rokov drobnými prácami pomáhal vylepšiť rodinný rozpočet. V Edinburghu roznášal mlieko a viaže sa k tomu jedna milá príhoda. Keď ho už ako slávneho herca pozvali do jeho rodného mesta na filmový festival, zobral si taxík.

Šofér bol uveličený z toho, že ten starý sivovlasý pánko vedel názov každej ulice, ktorou prechádzali. „Ako je to možné?“ spýtal sa. „Keď som bol malý, rozvážal som tu mlieko,“ odpovedal Connery. A taxikár to zaklincoval otázkou: „A čo robíte teraz?“ Keď okolo osemnástky prestal rásť, bol to už statný chlapík s výškou 188 cm. A samý sval a šľachy. Hral futbal tak dobre, že pokojne mohol byť profesionálnym futbalistom. Nakoniec sa však dal na herectvo, predtým si ešte vyskúšal službu v Kráľovskom námorníctve.

Veď on je plešatý!

K herectvu sa dostal ako kulisár v divadle. Od výpomoci v zákulisí sa postupne prepracoval k malým vedľajším úlohám, ale zarábal málo, takže si privyrábal aj tak, že kolegom strážil malé deti. Prvú filmovú rolu dostal v roku 1957 v jednej gangsterke. Postupne sa oťukával a vo filmoch získaval viac priestoru. A potom prišiel v roku 1962 James Bond. Úloha agenta 007 mu nespadla do lona len tak. Spisovateľ Ian Fleming, ktorý napísal knihy o nezničiteľnom tajnom agentovi Jej veličenstva, nad Connerym spočiatku ohŕňal nos.

„Nie je taký, ako som si Jamesa Bonda predstavoval. Hľadám veliteľa Bonda, a nie nejakého prerasteného kaskadéra,“ povedal. Rolu Connery nakoniec získal vďaka tomu, že sa zaňho prihovorila producentova žena, ktorej sa páčil. Veď akoby nie, postavu mal fakt dobrú, dokonca vyhral aj tretie miesto v kulturistickej súťaži Mr. Universe. K dokonalosti mu chýbalo jediné – vlasy. Už krátko pred tridsiatkou začal plešatieť, a tak vo všetkých bondovkách nosil príčesok!

Prvýkrát sa James Bond objavil na striebornom plátne v roku 1962 vo filme Dr. No. Po veľkom úspechu tvorcovia neotáľali a začali to smažiť, ako to šlo. Hneď za sebou natočili ďalšie štyri bondovky Srdečné pozdravy z Ruska (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965) a Žiješ iba dvakrát (1967). Po štvorročnej prestávke nakrútili ešte film Diamanty sú večné (1971), po ktorom si Connery povedal, že s agentom 007 navždy končí. Ale v roku 1983 ho nakoniec ešte raz prehovorili a film dostal príznačný názov – Nikdy nehovor nikdy.

Meno ruže atď.

Hoci po Connerym tajného agenta stvárnili bravúrne viacerí herci, jeho bondovky sa považujú za najlepšie a priniesli mu nehynúcu slávu. Ešteže sa jej dožil, lebo pri nakrúcaní Gold­fingera mal namále. Keď plával spolu so žralokmi v bazéne, ochrániť ho mali priehľadné plexisklové panely. Lenže jeden žralok našiel medzeru a dostal sa do nebezpečnej blízkosti herca. Nechýbalo veľa a mohlo sa to skončiť tragicky. Connery sa v nasledujúcom období snažil vymaniť z Bondovho tieňa. „Už ho mám plné zuby. Vždy som ho nenávidel, tohto prekliateho Jamesa Bonda. Rád by som ho zabil,“ priznal v jednom rozhovore.

Našťastie, od režisérov dostal možnosť ukázať sa aj inak ako svalovec so zbraňou v ruke. K jeho najlepším filmom patria Meno ruže (1986), Indiana Jones a posledná krížová výprava (1989), kde si zahral otca Indieho, Honba na ponorku (1990), Robin Hood: Kráľ zbojníkov (1991) či Šaman (1992). Naposledy hral vo filme v roku 2003 v Lige výnimočných. Jediného svojho Oscara získal za vedľajšiu rolu v dráme Nepodplatiteľní (1987) o vojne gangov počas prohibície.

Najsexi Škót