Cudzinka dohovárala tehotnej žene, aby nepila kávu: Reakcia budúcej mamičky je hitom

Určite ste zažili situáciu, kedy vám úplne cudzí človek začal radiť, čo by ste mali a nemali robiť.

Možno povedať, že riziku "nevyžiadaných rád" sa často a nedobrovoľne vystavujú tehotné ženy. Každý predsa najlepšie vie, čo majú ženy v tehotenstve zakázané...

Jaclene Paolucci (36), ktorá je v šiestom mesiaci tehotenstva, sa na Twitteri podelila so zážitkom, ako stála v rade na latte. Nudné čakanie jej razom spestrila neznáma žena, ktorá k nej pristúpila a smelo poznamenala: "Viete, že by ste v tehotenstve mali piť len bezkofeínovú kávu." Jaclene sa však nenechala zaskočiť netaktnou pripomienkou a pohotovo zaklamala: "Ja... nie som tehotná." Na to drzá neznáma skoro skolabovala a zahanbene odvetila: "Prepáčte, ospravedlňujem sa!" Príhodu Jaclene zakončila vetou víťaza: "To máte zato, že dávate rady, o ktoré vás nik neprosil."

Každý by sa mal starať o seba, no prax je iná. „Čo keby som naozaj nebola tehotná? Existuje veľa žien, ktoré majú po pôrode problém zbaviť sa brucha,“ povedala a pre bbc.com dodala: „Ak aj niekto čaká dieťa, nemal by sa k nemu cudzí človek vyjadrovať."

Počas piatich dní sa stal príspevok hitom - získal neuveriteľných 700-tisíc lajkov a 79-tisíc zdieľaní.