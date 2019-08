Intímne priznanie hviezdy seriálu Oteckovia Jany Kovalčíkovej: Trpím paranojou z teroristov!

Ovláda ju strach! Herečka Jana Kovalčíková (28), ktorá sa preslávila úlohou právničky Emy v markizáckom seriáli Oteckovia, prehovorila o svojom trápení.

V televíznej relácii Petra Marcina (53) Neskoro večer priznala, že trpí paranojou, na čo upozornil čitateľ Nového Času. Jej predstavivosť a náhle návaly strachu jej znepríjemňujú aj milovanú prácu. Jana zašla dokonca tak ďaleko, že na jednom predstavení doslova utiekla z javiska!

Kovalčíková je najmä divadelnou herečkou, no v poslednom čase upútala pozornosť divákov postavou ráznej právničky Emy v obľúbených Oteckoch. Pri pohľade na mladú umelkyňu, ktorá pôsobí bezprostredne a je plná optimizmu, by však len málokomu napadlo, že Janka doslova tŕpne v návaloch strachu. „Som taká paranoidná, mám veľkú predstavivosť,“ prezradila v šou Petra Marcina Neskoro večer, keď začala rozprávať o svojom strachu z lietania, ktorý pre ňu úzko súvisí aj s terorizmom.

Útek z javiska

Jej obavy z možného útoku sa dokonca vyhrotili do takých rozmerov, že mladá herečka sa raz neudržala a doslova vzala nohy na plecia počas svojho vystúpenia a pred desiatkami divákov ušla z javiska. „Hrali sme predstavenie a ja som sedela na javisku. Pozrela som sa doľava a tam bol muž vo veste,“ začala rozprávať o nepríjemnej príhode Kovalčíková, ktorej sa zmocnil panický strach.

„Mal takú čiernu športovú vestu s vrecúškami, tu mu čosi blikalo a tu mal niečo strieborné. Skoro som odpadla... Odišla som z javiska a išla za našou inšpicientkou z divadla, že tam je terorista a že s tým treba niečo robiť,“ doplnila ustráchaná umelkyňa, ktorá si v tej chvíli predstavovala to najhoršie. Inšpicientka, ktorá si podľa herečky o nej myslela, že sa zbláznila, ju musela upokojiť, že podozrivý muž je šéf techniky a bliká mu len vysielačka.

Na letisku

Rovnako nekomfortne a plná neistoty si sadá aj do lietadla, a to napriek tomu, že cestovanie miluje. „Som taký strachopud z lietania a bojím sa, že to spadne, a keď som v tom lietadle, skenujem aj to, kto si vedľa mňa sadne, a potom mi to je ľúto, lebo tí ľudia sú normálni, no šíria strach,“ vysvetlila Kovalčíková. Nakrúcanie seriálu jej spôsobovalo nielen psychickú nepohodu, ale aj fyzické problémy.

„Od rána od piatej som bola hore, niekoľkokrát som musela ísť na toaletu, lebo som bola v strese, a režisér si myslel, že som opitá, lebo som nevedela povedať súvislú vetu,“ priznala Janka. Na pohode jej nepridal ani fakt, že ako komparz mali vystupovať ľudia zo Somálska. „Aby ste vedeli, aká som paranoidná, tak som si myslela, že sa prišli tí teroristi zviditeľniť na nakrúcanie denného seriálu, kde sa odpália a bude to vo všetkých správach. Toto mi išlo od rána v hlave,“ dodala.

Začala podnikať

Umelkyňa musí s problémom denne bojovať. Útechou jej však môže byť to, že ak by pre svoje paranoje musela herectvo zavesiť na klinec, môže pomáhať v rodinnom biznise. Ako totiž v spomínanej relácii uviedla, s mamou sú veľkými zástankyňami ajurvédy, ktorá ich inšpirovala, aby začali podnikať. „Rekreačne cvičím jogu a boli sme v Indii, kde sme nadobudli známych, a dospelo to až do takého štádia, že otvárame masérske ajurvédske centrum v Košiciach,“ uzavrela Jana.

Treba vyhľadať pomoc

Jana Porubcová, psychologička

- Paranoje tu vždy boli a vždy aj budú, nie je to otázka terorizmu. Mladí ľudia si však v súčasnosti na terorizmus a možnú hrozbu zvykli do takej miery, že už to tak nevnímajú, a ide už aj o medializovanú tému, s ktorou sa vlastne stretávajú viac-menej bežne. V tomto prípade je to však pochopiteľné, keďže ide o umelkyňu. Títo ľudia sú výnimoční svojou citlivosťou, čiže je možné, že to vnímajú horšie, keďže majú aj prah citlivosti vyšší ako bežní ľudia. Sami si však často neuvedomujú svoje problémy a vtedy je dobré, ak je nápomocné aj okolie, a aby tí, čo ňou trpia, vyhľadali odbornú pomoc. Hlavne vtedy, ak im to zasahuje do bežného života, či už kontaktne, alebo v komunikácii s ostatnými ľuďmi.