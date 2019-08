Fanúšikovia Zenitu sa pustili do vedenia: Hnusný rasistický útok na Malcoma!

Vlani koncom júla bol brazílsky futbalista Malcom blízko prestupu z francúzskeho Girondins Bordeaux do talianskeho AS Rím.

Transfer bol prakticky spečatený, chýbali už iba podpisy, keď sa do hry o Malcoma vložili zástupcovia FC Barcelona.

Tí ponúkli vyššie odstupné a rodák zo Sao Paula sa nakoniec presťahoval do Katalánska. Na štadióne Camp Nou mu však príliš "ruže nekvitli". Nastúpil v 24 súťažných dueloch, keď zväčša naskakoval z lavičky náhradníkov. Azda najvydarenejšie stretnutie v barcelonskom drese odohral v pohárovom "El Clásicu" proti Realu Madrid (1:1), v ktorom dokonca aj skóroval.

Keďže FC Barcelona pred začiatkom novej sezóny 2019/2020 opäť vo veľkom nakupoval, v snahe neporušiť finančné pravidlá fair-play musí zákonite aj predávať. Malcom tak po dvanástich mesiacoch v tíme "blaugranas" za 40 miliónov eur prestúpil do Zenitu Petrohrad. V Rusku je však iba niekoľko dní a už sa začína špekulovať o januárovom odchode z tejto krajiny. Dôvodom má byť rasizmus tamojších fanúšikov.

Podporovatelia petrohradského tímu sú známi tým, že sú proti tomu, aby vedenie Zenitu kupovalo do kádra hráčov tmavej pleti. V najrozľahlejšej krajine sveta, ktorá minulý rok organizovala majstrovstvá sveta, však zďaleka nie sú jediní. Takéto diskriminačné správanie vo veľkom "kvitne" napríklad aj u priaznivcov viacerých moskovských klubov.

Malcom cez víkend zažil premiéru v petrohradskom drese v zápase proti FK Krasnodar (1:1), keď nastúpil v 72. min. Fanúšikovia Zenitu v priebehu tohto duelu rozvinuli transparent, na ktorom bolo napísané: "Ďakujeme predstaviteľom nášho klubu za to, že zostali verní naším tradíciám." Táto správa predstavovala ironický odkaz na "tichú politiku" Zenitu neuzatvárať kontrakty s futbalistami tmavej pleti.

Napriek tomu, že vedenie Zenitu nevydalo k tomuto incidentu žiadne oficiálne stanovisko, denník AS s odvolaním sa na agentúru RIA Novosti uviedol, že petrohradský klub sa bude v januári snažiť "zbaviť" Malcoma, aby vyhovel svojím fanúšikom. "Zenit by mohol Malcoma v januári predať, a to pre problém s rasizmom. Fanúšikovia ho neakceptovali," uviedla spomenutá agentúra.

Hráči tmavšej pleti sú v Rusku nezriedka terčom rasistických incidentov. Zažili to trebárs aj francúzski reprezentanti Paul Pogba a Ousmane Dembélé počas prípravného zápasu na petrohradskom štadióne Krestovskij pred vlaňajšími MS, keď sa z hľadiska na ich adresu ozývali tzv. opičie zvuky. Aj keď počas turnaja toto správanie na chvíľu z tribún zmizlo, takéto diskriminačné prejavy sa občas vyskytnú aj priamo v materských kluboch týchto hráčov. Pracovník Spartaka Moskva zavesil v januári minulého roka na klubový twitter fotografiu s brazílskymi legionármi a pod ňu napísal: "Dívajte sa, ako sa naše čokoládky topia na slnku."

Keď sa ambasádora MS 2018 a niekdajšieho ruského reprezentanta Alexeja Smertina opýtali na rasizmus v krajine, odvetil, že neexistuje. "Rasizmus v Rusku je ako móda. Nikdy predtým tu nebol. Pred desiatimi rokmi možno niektorí fanúšikovia hodili čiernym chlapcom banán, ale bolo to iba zo zábavy," snažil sa bagatelizovať tento globálny a nielen futbalový problém 44-ročný bývalý hráč anglického FC Chelsea či moskovských klubov Lokomotiv a Dinamo.