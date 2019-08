Bývalý český reprezentant má problémy: Baroša vyšetruje polícia!

Bývalý český futbalový reprezentant Milan Baroš (37) má čo vysvetľovať. V luxusnom hoteli v Beskydách mal minulý týždeň napadnúť iného hosťa, ktorý podľa českého denníka Blesk musel byť ošetrený v nemocnici a incident nahlásil na políciu. Tá teraz prípad vyšetruje.

Hosť si mal sťažovať opakovane na vedení wellness hotela Horal na hluk a opilecký rev vychádzajúci z terasy, kde mal byť Baroš. Keď sa futbalista o sťažnosti svojho súpera dozvedel, situáciu sa rozhodol vyriešiť sám.

"Milan Baroš bol zjavne opitý a začal mi nadávať ty ču*áku, ty zm*de... my ti vonku rozbijeme držku... V tej chvíli ma na recepcii napadol tak, že si ma pritiahol za moju ľavú pažu a potom sa ohnal päsťou proti mne. Jeho päsť ma zasiahla do krku," vypovedal hosť.

Baroš denníku Blesk zaslal svoju verziu prípadu. "Týmto tu reagujem na správu, že vám to pán Ullrich opísal, ako mal byť mnou údajne napadnutý nadávkami a ranou päsťou. Je pravdou, že som sa v tomto týždni zdržiaval v hoteli Horal a že tam bol istý muž, ktorý sa k hosťom hotela správal nevhodným spôsobom. Je pravdou, že som tohto muža na recepcii hotela v stredu na nevhodnosť jeho správania sa upozornil. Kategoricky však vylučujem, že by som tomuto mužovi nadával alebo že by som ho udrel päsťou. Ak niečo také pán Ullrich tvrdí, potom je to lož," napísal futbalista.