Nepresvedčil ho ani Peter Bondra: Cháru tento šport absolútne nebaví

Turnaj prišiel podporiť aj najstarší hráč NHL a kapitán Bostonu.

Reč je o slovenskom obrancovi Zdenovi Chárovi (42), ktorý sa cez víkend v Tatranskej Lomnici zúčastnil na 12. ročníku charitatívneho turnaja v golfe, ktorý organizuje jeho kamarát a bývalý parťák z národného tímu Peter Bondra.

Tradičný augustový turnaj pod Tatrami slávnostne otvoril Peter Bondra, ktorý golfu tiež prepadol. „Je to krásny šport, ktorý však tiež nič neodpúšťa. Je nutná príprava a je potrebné mať aj správne nastavenie v hlave. Je to aj o súťažení i o relaxe. Mnoho kamarátov som si na golfe našiel, ale aj veľa kamarátov som ku golfu priviedol. No Zdena Cháru zatiaľ vôbec neoslovil. Pár loptičiek síce odpálil, ale bez zjavného nadšenia,“ pousmial sa Bondra.

Opýtali sme sa tak samotného obrancu Bostonu, ako je to s tým golfom? „Ku golfu nemám žiaden vzťah, nijako to neprežívam. Nemyslím si, že by som s tým začal, vôbec ma to neláka a už ma ani chalani na to neprehovárajú. Niektorí to berú úžasne vášnivo. Mňa takto drží bicykel. Veľmi rád bicyklujem,“ prezradil Zdeno, ktorého už prebolelo obrovské sklamanie z prehratého finále proti St. Louis. V týchto dňoch už naplno zarezáva na novú sezónu, v ktorej bude celkovo najstarším hráčom celej NHL.

Ako si v takom veku udržuje takú skvelú kondíciu? „Je to rodina a moje tri deti. Dávajú mi fyzický aj psychický tréning, je to niečo, čo má zmysel. Aj teraz sme prišli spolu na pár dní do Tatier,“ pokračoval Chára, ktorý prezradil, že vôbec nerieši to, že bude najstarším hráčom. „Idem od sezóny do sezóny a uvidím, dokedy to vydržím.“

A ako to vidí s budúcnosťou slovenského hokeja a jeho osobnou angažovanosťou? „Určite ak hráte hokej, tak máte k nemu vzťah a chcete svoje skúsenosti posunúť ďalej. Ale či sa budem angažovať v slovenskom hokeji, o tom som zatiaľ nerozmýšľal. Sústreďujem sa na hru, zdravie a moju rodinu. Keď príde ten čas, tak uvidím. Možno jedného dňa tie svoje skúsenosti odovzdám,“ dodal Chára.