Mladíci si pochvaľujú nového trénera Petrovického: Je to autorita a skvelý človek

Tri zápasy, tri víťazstvá a prvenstvo na domácom turnaji. Róbert Petrovický si lepší debut v pozícii hlavného trénera slovenskej hokejovej "dvadsiatky" nemohol želať, okrem výsledkov ho tešili aj viaceré detaily v hre jeho zverencov.

Tí veria, že víťazstvo na popradskom turnaji im dodá potrebné sebavedomie do ďalšieho priebehu sezóny.

Slováci postupne zdolali nemeckú "dvadsiatku" 3:0, výber Česka do 19 rokov 3:2 a rovesníkov z Dánska 4:2. So skóre 10:4 zopakovali vlaňajší triumf svojich predchodcov. Tých ešte viedol tréner Ernest Bokroš, ktorého medzičasom nahradil Róbert Petrovický. Práve turnaj v Poprade bol pre neho premiérový v pozícii hlavného trénera SR "20." "Je to dobrý pocit, ale ideme ďalej. Chlapci vnímali a reagovali, no najmä pochopili pointu toho, čo chceme. Vždy sme im to vysvetlili, trebárs pri pokrytí hráčov tak, aby to dostali do krvi. Popri tom sme pracovali aj na kondícii, aby sme všetko robili v rýchlosti a aby sme čo najmenej času trávili v obrannom pásme. Chapci to dostávali do seba, reagovali a učili sa. Ukázali to aj v zápasoch, to je dôležité," uviedol Petrovický, ktorý ešte donedávna pôsobil pri A-mužstve po boku Craiga Ramsayho.

V novej pozícii sa snažil zužitkovať čo najviac poznatkov, ktoré nadobudol pri kanadskom odborníkovi. "Zapracovali sme aj na disciplíne, pretože v piatich sa hrá lepšie ako oslabení. Ja verím, že sa to bude stále zlepšovať a zminimalizujeme počet presiloviek súperov. Trochu si oddýchneme a už o týždeň sa s väčšinou "popradského" kádra stretneme v Detve. Pokračujeme v práci, aby sme všetky zápasy hrali na víťazstvo," uviedol.

Mladí Slováci spečatili triumf na turnaji víťazstvom nad Dánskom. Výsledok 4:2 niesol výrazný rukopis Mareka Minárika, ktorý strelil tri góly. Hrdinu záverečného zápasu tešil kolektívny výkon, ktorý od mužstva vyžadoval nový tréner. "Ja si myslím, že musí byť spokojný. Takáto premiéra je skvelá pre každého trénera. Náš výsledok bol výsledkom aj jeho práce," poznamenal Minárik.

Na adresu nového kormidelníka sa pozitívne vyjadril aj kapitán Róbert Džugan. "Bolo to niečo nové. Prišiel s čerstvými skúsenosťami z reprezentačného A-mužstva. Od Craiga (Ramsayho) priniesol nové metódy, aj pre nás to bolo niečo iné. Podporoval útočný hokej, dôležité bolo dodržiavať systém. Je to autorita a skvelý človek." Trojdňový turnaj bol pre Petrovického zverencov vyvrcholením dvojtýždňového bloku spoločnej prípravy. "Myslím si, že sme toho stihli dosť. Zapracovali sme najmä na systémových veciach, potešiteľných je aj 10 strelených gólov. Vyskytlo sa však aj viacero chybičiek, no máme ešte pred sebou dosť času, počas ktorého vieme na nich pracovať," uviedol Džugan.

Konečná tabuľka Summer Hockey Challenge 2019:

1. SLOVENSKO"20" 3 3 0 0 0 10:4 9

2. Česko"19" 3 1 1 0 1 10:7 5

3. Dánsko"20" 3 1 0 0 2 6:12 3

4. Nemecko"20" 3 0 0 1 2 5:10 1