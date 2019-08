Polášek si víťazstvo užíva ako nikdy pretým: Prvý titul v úlohe otca

Užíva si to. Slovenský tenista Filip Polášek v sobotu získal 12. deblový titul na okruhu ATP, prvý od roku 2013.

S Rakúšanom Oswaldom triumfovali vo finále antukového turnaja v Kitzbüheli nad belgickým párom Gille, Vliegen 6:4, 6:4 a odplatili mu minulotýždňovú prehru z duelu o trofej v Gstaade.

Polášek sa na kurty vrátil vlani po päťročnej prestávke. Je v skvelej forme, vo Wimbledone si zahral deblové semifinále, v Antalyi finále. V rebríčku ATP by mal dnes byť na 38. mieste! „Som rád za predvedený výkon, teší ma titul a úspešne zvládnuté finále. Trofeje nerátam dokopy, skôr to beriem ako dve samostatné kariéry. Beriem to ako prvý titul a je to super, každý je niečím jedinečný, ale tento prišiel po dlhej dobe a je prvý v úlohe otca,“ povedal Polášek, ktorý v nedeľu odletel na turnaj v Montreale.