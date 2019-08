Max smúti za zosnulou manželkou: Lekári jej to vložili do lona, o sedem dní bola mŕtva

Manžel odhalil, že jeho manželka zomrela na syndróm toxického šoku do siedmich dní od nasadenia antikoncepčnej cievky – lekári ignorovali jej príznaky a nechali ju doslova ako mŕtvolu.

Zničený manžel povedal, ako tragicky prišiel o svoju manželku len týždeň po tom, čo mala nasadenú antikoncepčnú cievku. Max Manikhouth (34), bývalý strojár z amerického Dallasu, stratil 15. júla 2018 svoju manželku Cindy (34), pričom mu zanechala tri deti, ktoré teraz nemajú matku.

Cindy sa nakazila infekciou v jej antikoncepčnej cievke, ktorá spôsobila syndróm toxického šoku, podľa NHS (National health service) je to zriedkavý, ale život ohrozujúci stav spôsobený baktériami vstupujúcimi do tela a uvoľňujúcimi škodlivé látky a toxíny, informuje britský denník Daily Mail.

Max tvrdí že jeho žena si odišla dať cievku – malé antikoncepčné zariadenie v tvare T, ktoré sa umiestňuje do ženského lona. Týždeň na to zomrela. Jeho manželke bolo najprv nevoľno a mala hnačku sprevádzanú kŕčmi. Tento stav najskôr považovali za normálny. Žene sa však začala prejavovať horúčka, preto zavolala lekárovi, ktorému vysvetlila všetky symptómy. Lekár jej povedal, že všetko, čo sa prejavilo, nie je ničím nezvyčajným. Keď sa jej príznaky zhoršili, Max sa rozhodol vziať Cindy na pohotovosť.

, " popísal Max stav, v ktorom sa nachádzala jeho žena.

Cindy vzal do nemocnice, kde jej podávali antibiotiká, vykonali dialýzu a iné transfúzie – jej obličky však už zlyhali. V ten deň Cindy vydýchla poslednýkrát. Max musel požiadať príbuznú rodinu, aby vzali ich deti do nemocnice za matkou, aby sa rozlúčili. „Bola to skvelá matka, a je smutné, že jej deti teraz musia smútiť, že ich mama je už v nebi. Chcem, aby ľudia išli do nemocnice zakaždým, ak majú horúčku alebo podozrenie, že niečo nie je v poriadku. Život je veľmi krátky a zajtrajšok vám nikto nezaručí, môže sa to stať ktorejkoľvek žene," dodal smutný vdovec.