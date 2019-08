Ustojí britská ekonomika odchod bez dohody? Minister financií to povedal jednoznačne

Ekonomika Spojeného kráľovstva je dostatočne silná na to, aby zvládla aj brexit bez dohody. Vyhlásil to vo štvrtok britský minister financií Sajid Javid.

Vláda v Londýne chce podľa neho lepšiu dohodu o rozvode, ako dohodla bývalá premiérka Theresa Mayová. No pokiaľ Európska únia (EÚ) nebude súhlasiť s lepšou dohodou, Spojené kráľovstvo vystúpi 31. októbra z bloku aj bez dohody, povedal Javid.

"Naša ekonomika je v základoch silná, takže si môžeme vyberať z viacerých možností," uviedol Javid. "Môžeme sa napríklad rozhodnúť investovať do škôl, našich nemocníc, našej fantastickej polície, ale môžeme sa tiež pripraviť na odchod z EÚ, a ak to znamená odísť bez dohody, presne to urobíme," doplnil.

"Dali sme jasne najavo, že sa chceme dohodnúť, ale musí to byť iná dohoda, dobrá dohoda, ktorá zruší tzv. írsku poistku, a ak ju nemôžeme odstrániť, musíme odísť bez dohody - a my budeme na to pripravení," uzavrel Javid.