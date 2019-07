Vasilevskij podpísal novú lukratívnu zmluvu: Astronomický zárobok

Ruský hokejový brankár Andrej Vasilevskij podpísal novú zmluvu na osem sezón s klubom zámorskej NHL Tampa Bay Lightning.

"Blesky" si poistili služby 25-ročného gólmana s dostatočným predstihom, keďže nový kontrakt vstúpi do platnosti až od ročníka 2020/21 a rodákovi z Ťumeňu prinesie priemerne 9,5 milióna amerických dolárov na jednu sezónu. Vďaka tomu sa stane reprezentant "zbornej" jedným z najlepšie platených mužov v maske v celej súťaži.

"Som nadšený z toho, že sme sa dohodli na predĺžení spolupráce. Chcel by som sa poďakovať celej organizácii na čele s vlastníkom klubu, generálnym manažérom aj fanúšikmi za to, že vytvárajú skvelé miesto na život pre mňa aj moju rodinu," uviedol Vasilevskij pre oficiálny web Tampy Bay. "Andrej od príchodu do tímu ukazuje vynikajúcu pracovnú morálku a profesionalizmus na ľade aj mimo neho. Tešíme sa, že u nás predĺži svoju kariéru," doplnil generálny manažér Julien BriseBois.

Držiteľ troch zlatých medailí zo svetových šampionátov získal v minulej sezóne Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára základnej časti NHL, keď v 53 zápasoch vychytal 39 víťazstiev s úspešnosťou zákrokov 92,5 %. Vasilevskij bude v sezóne 2020/21 najlepšie plateným gólmanom súťaže spolu s krajanom Sergejom Bobrovským vo Floride Panthers so zárobkom 12 mil. USD. Z hľadiska priemerného platu v rámci celého trvania kontraktu mu bude patriť tretie miesto. Okrem Bobrovského (10 mil. USD) bude pred ním aj Kanaďan Carey Price (10,5 mil. USD).