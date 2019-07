Réway prvýkrát trénoval s Kladnom: Aké rady mu dal legendárny Jágr?

Slovenský hokejový útočník Martin Réway má za sebou prvý tréning v Kladne, kde bojuje o kontrakt s účastníkom českej najvyššej súťaže. V pondelok sa objavil premiérovo na ľade s "rytiermi" a zatrénoval si aj po boku legendárneho Jaromíra Jágra.

Práve prítomnosť člena Triple Gold Clubu mala vplyv na to, že 24-ročný forvard so skúsenosťami z reprezentácie prijal ponuku tradičného klubu a počas skúšky bude chcieť zaujať vedenie tímu.

"Cítil som sa celkom dobre. Čakal som, že to bude horšie, ale už cez víkend som bol párkrát na ľade. Bola to makačka, ale pripravilo ma to na tréning. S Jardom Jágrom sme sa rozprávali. Hovoril, že mám tvrdo pracovať a že to robím pre seba. Mám do toho dať všetko, zvyšok už neovplyvním. Som rád za šancu, odovzdám maximum úsilia pre Kladno. Či dôjde aj k podpisu zmluvy, to už neovplyvním," vyjadril sa Réway pre isport.blesk.cz.

Mladý útočník sa pripravoval na nadchádzajúcu sezónu s kondičným trénerom Michalom Břetenářom v Prahe a pôvodne bol dohodnutý na skúške so Spartou. Tesne pred začiatkom prípravy na ľade však z ponuky zišlo. "Boli sme dohodnutí na trojmesačnej skúške s tým, že sa prebojujem alebo neprebojujem do mužstva.Ak vám klub zmení celú zmluvu pár dní pred príchodom, tak je niečo zle," objasnil pražský rodák.

Vo viacerých médiách sa objavilo, že rozkol medzi Réwayom a Spartou mal konkrétne príčinu. Český klub požadoval od slovenského útočníka, aby absolvoval testy na drogy a alkohol a on ich mal údajne odmietnuť. Bronzový medailista z MS juniorov 2015 však tieto tvrdenia poprel a na sociálnej sieti Instagram dokonca ukázal výsledky lekárskych vyšetrení. "Je pravda, že ma Sparta poslala na takéto testy, ale bol som aj na testoch na srdce. Som zdravý, všetko bolo negatívne. Neviem, odkiaľ sa vzala informácia, že som ich odmietol podstúpiť. Nie je to pravda. Všetci výsledky testov mohli vidieť, ukázal som ich aj vedeniu v Kladne," vysvetlil.

Napriek negatívnym výsledkom testov sa Réway len ťažko bude zbavovať nálepky problémového hráča, ktorú získal už v mladosti. Šikovný krídelník sa však chce aspoň pokúsiť zmeniť svoj hokejový imidž. "Nálepku, ktorú som dostal, neovplyvním. Jediné, čo môžem robiť je to, že budem tvrdo pracovať. Budem robiť to, čo mi povedia tréneri, Jardo Jágr a čo budú chcieť spoluhráči," pokračoval Slovák, ktorého zlákala do Kladna aj možnosť spolupráce so 47-ročnou legendou českého aj svetového hokeja. "Je inšpirujúce ho vôbec vidieť. Ak by tu nebol pán Jágr, nie je to tak príjemné. Jeho osobnosť a meno, to je obrovské lákadlo. Teším sa na to. Odmalička som ho sledoval v televízii. Je to skvelá príležitosť niečo od neho odkukať alebo si s ním aj zahrať." Ohlasy zahraničných médií: Čo píšu o historickom zápise Peťa Sagana?

Zatiaľ nie je jasné, či Réway naskočí v drese Kladna aj do prípravných zápasov na novú sezónu. S tímom v týchto dňoch iba trénuje. "Dohodol som sa tak, aby som bol vôbec na ľade, pretože to nie je ideálne pre hráča, ak nemôže trénovať a musí si hľadať angažmán. Urobím maximum, aby som si vybojoval miesto v Kladne. Posledné dve sezóny neboli ideálne, nebol som s nimi spokojný ani ja, ani tréneri. Čakali odo mňa viac. Chápem to, pretože predtým som hral v Sparte alebo Švajčiarsku a latku som nastavil vysoko. Väčšina ľudí očakávala, že sa k tomu dokážem hneď vrátiť. Nejaký čas to zaberie, musím byť trpezlivý. Verím, že to zase príde späť," dodal.