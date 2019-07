Pred 43 rokmi sa na Zlatých pieskoch zrútilo lietadlo, prehovoril vnuk pilota: Prečo muselo zomrieť 76 ľudí?!

Tragédia, na ktorú dodnes mnohí nezabudli. Pred 43 rokmi sa dovolenkári na bratislavskom jazere Zlaté piesky stali svedkami hrozivého pádu lietadla Iljušin 18 so 79 ľuďmi na palube.

Šťastie mali iba traja z nich. Nehodu od jej počiatku sprevádzali nejasnosti, množili sa dezinformácie a konšpiračné teórie. Raz a navždy chce túto kapitolu dejín uzavrieť vnuk kapitána lietadla Svatoslava Rosu († 44), ktorý prišiel prvýkrát na miesto tragédie do Bratislavy.

Pád lietadla IL-18 je dodnes druhou najväčšou nehodou civilného lietadla na území Slovenska. V rámci Československa je považovaná za najznámejšiu, keďže sa stala za letného, jasného dňa pred stovkami svedkov. Rozsah záchranných a vyslobodzovacích prác nemal dovtedy v spoločnom štáte obdoby. Vnuk kapitána Robert Rosa (42) prišiel pri tragédii o svojho deda, kapitána a veliteľa lietadla.

Rád by po viac ako štyroch desaťročiach spoznal skutočnú príčinu pádu lietadla. „Je zvláštne byť tu. Keď vidím, ako kúsok odtiaľto je letisko. Mám pred očami fotky z toho dňa, z filmov. Je to hrozné,“ povedal Robert Rosa priamo na Zlatých pieskoch. „O tejto nehode je veľa informácií, snažím sa nájsť pravdu. Niečo, čo by vyjasnilo príčinu havárie. Myslím na deda, na tých všetkých ľudí, toľko zmarených životov…“ pokračoval.

Dobrák od kosti

Na Svatoslava Rosu si jeho kolegovia spomínali ako na dobráka od kosti. Považovali ho za dobrého pilota. Preto sa mnohým z nich nechcelo veriť, že za nehodou malo byť údajne jeho zlyhanie. Oficiálna vyšetrovacia správa dospela k záveru, že za tragédiu môže chybná séria postupov posádky. Rovnaké myšlienky má aj dcéra pilota, Simona Rosová, ktorá verejne prehovorila po prvý raz od tragédie.

„Aj po takom dlhom čase sa pocity ťažko vyjadrujú.Bol to veľmi dobrý a láskavý človek od kosti. Môj kamarát. Stávalo sa, že mama už spala a my sme sa rozprávali. Mala som ho na očiach ďalšie roky. Veď som pracovala 32 rokov pre ČSA,“ povedala dcéra kapitána letu 001 Simona Rosová, ktorá dodnes ešte nenašla síl prísť sa pozrieť osobne na miesto, kde zahynul jej otec.