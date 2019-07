Sagan je v zelenom drese od roku 2012: Takto sa na Tour menil počas rokov!

Slovák Peter Sagan (29) sa po obrovskej trojtýždňovej drine navždy zapísal zlatými písmenami do histórie najslávnejších cyklistických pretekov Tour de France.

Zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže získal po siedmy raz. To sa predtým ešte nikdy nikomu nepodarilo. Aby to platilo, stačilo mu prísť do cieľa 21. etapy. V tejto etape bolo v hre ešte 70 bodov, no náskok hviezdy tímu BORA-hansgrohe bol 85 bodov. Takže ho už nik zo súperov nemohol o siedmy zelený dres obrať.

Kolumbijský cyklista Egan Bernal sa stal víťazom 106. ročníka Tour de France. Jazdec tímu Ineos si udržal žltý dres aj v predposlednej 20. etape a na jeho definitívny zisk mu stačilo to isté ako Petrovi Saganovi na zisk rekordného zeleného dresu: prísť v záverečnej etape do cieľa v Paríži.

Bernal mal pred záverečnou exhibičnou etapou, v ktorej sa už tradične neútočilo na žltý dres, náskok minútu a jedenásť sekúnd na tímového kolegu a obhajcu trofeje Gerainta Thomasa. Organizátori v sobotu skrátili 20. etapu z obáv pre zlé počasie v alpskom teréne, takže vypadla rýchlostná prémia, a to garantovalo výhru trojnásobného svetového šampióna v bodovačke. Z rovnakého dôvodu predčasne ukončili aj piatkovú 19. etapu.

„Bola to krásna Tour,“ stručne skonštatoval Sagan. Tourminátor sa mohol pritom zo zeleného dresu radovať tento rok už po ôsmy raz. Fanúšikovia majú ešte v čerstvej pamäti jeho kontroverzné vylúčenie z Tour v roku 2017 po incidente s Markom Cavendishom. „Čo bolo, to bolo. Ja mám problém pamätať si, čo som mal dnes ráno na raňajky. Nie som ten typ človeka, ktorý by sa trápil kvôli minulosti,“ skomentoval inkriminovaný incident, ktorý ho obral o jeden zelený dres, Peter Sagan, ktorý si tento rok chcel splniť na Tour ešte jeden sen. A to vyhrať záverečnú etapu, keďže doteraz bol „len“ dvakrát druhý... Etapa sa skončila po našej uzávierke.

Najviac víťazstiev v bodovačke

Peter Sagan - 7-krát (2012 - 2016, 2018, 2019)

Erik Zabel (Nemecko) - 6-krát (1996 - 2001)

Sean Kelly (Írsko) - 4-krát (1982, 1983, 1985, 1989)

Jan Janssen (Holandsko) - 3-krát (1964, 1965, 1967)

Eddy Merckx (Belgicko) - 3-krát (1969, 1971, 1972)

Freddy Maertens (Belgicko) - 3-krát 1976, 1978, 1981

Džamolidine Abdoužaparov (Uzbekistan) - 3-krát 1991, 1993, 1994

Robbie McEwen (Austrália) - 3-krát 2002, 2004, 2006