Tour je na konci: Sagan má rekordný zelený dres, Bernal je najmladším víťazom za 110 rokov!

⏮️ Relive the final kilometre of the 21st stage and the last stage of the #TDF2019, with @CalebEwan's stage victory. í ½í±‘

⏮️ Revivez le dernier kilomètre de cette 21ème et dernière étape du #TDF2019, avec la victoire au sprint de Caleb Ewan. í ½í±‘ pic.twitter.com/qAk1jBePaZ