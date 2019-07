Jasmina porodila synčeka v súkromnej pôrodnici: Rytmus sa postaral o rozruch na parkovisku

Už sú rodičia! Moderátorka Jasmina Vrbovská Alagič (30) včera porodila manželovi Patrikovi Rytmusovi Vrbovskému (42) syna Sanela. Šťastní rodičia sa ihneď pochválili fotografiou malého chlapčeka na sociálnej sieti.

Dvojica sa pritom do súkromného sanatória dostavila už v ranných hodinách a bolo vidieť, že z pôrodu sú nadšení. Mladá mamička si dokonca zobrala svoj obľúbený vankúšik a Rytmus ako správny džentlmen jej niesol tašku s vecami. Okrem nadšenia sa však v oboch skrývala aj zjavná nervozita, keďže raper na parkovisku spôsobil aj malý rozruch! Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Jasmina a Rytmus prežívajú najkrajšie obdobie vo svojich životoch, pretože sa konečne dočkali svojho prvého vytúženého potomka. Malý Sanel, ktorého meno je balkánskeho pôvodu, prišiel na svet v luxusnom sanatóriu v hlavnom meste. S krásnou novinkou sa krátko po 14. hodine pochválili aj obaja rodičia na sociálnej sieti. Tí boli z ich najväčšieho pokladu skutočne nadšení, o čom svedčia aj ich vyznania.

„Čakal som na teba celý život, v mojom podvedomí som ťa nosil každý deň,“ opísal svoje pocity drsný Patrik a nezaostávala za ním ani čerstvá mamička. „Stretla som sa s láskou a radosťou z nás a za to som nesmierne vďačná. Som mama! Sanel je s nami, a aké to je? Keď to budem vedieť vyjadriť slovami, určite vám o tom poviem, zatiaľ sa to nedá,“ dodala k svojmu manželovi rozcítená Jasmina.

Všetko bolo naplánované

Ani jeden pritom pred pôrodom nechcel prezradiť miesto, kde ich chlapček príde na svet, no nakoniec voľba padla na luxusné súkromné sanatórium, kde rodilo mnoho prominentných mamičiek. Fotografovi Nového Času sa dokonca manželov podarilo nafotiť pri príchode a bolo jasné, že pôrod je na spadnutie. Alagič si totiž nezabudla doniesť vankúšik, ktorý jej chvíle v pôrodnici určite spríjemní, a o ostatné sa postaral raper.

„Prišli okolo pol deviatej ráno a obaja boli vysmiati a spokojní,“ prezradil Novému Času jeden z návštevníkov nemocnice. Rozrušený Rytmus sa postaral aj o malý rozruch. Asi hodinu na to, ako aj s manželkou vošli do pôrodnice, sa totiž nečakane otvoril kufor jeho auta, čo mohol spôsobiť znenazdajky samotný raper. Až jedna z návštevníčok, ktorá vychádzala z budovy, známemu raperovi kufor nakoniec zabuchla.

Vybrali si luxus a istotu

To, že si prominentná dvojica nakoniec vybrala súkromnú pôrodnicu, pritom nie je nič prekvapujúce, keďže obaja sa radi obklopujú luxusom a tým najlepším. Bratislavské súkromné sanatórium je vychyteným miestom, kde rodila nejedna celebritná mamička. Okrem bývalej hviezdy Oteckov Márie Bartalos, ktorá tu porodila len nedávno, tu svoje poklady na svet priviedli aj bývalá riaditeľka Miss Slovensko Magdaléna Šebestová, herečka a speváčka Nela Pocisková, herečka Zuzana Šebestová či producentka Wanda Adamík Hrycová. Nadštandardná starostlivosť pritom nie je vôbec lacná a pôrod môže vyjsť rodičku na závratnú sumu až niekoľko tisíc eur.

Za luxus si zaplatia

- Poplatok za nadštandardné služby hotelového typu pri hospitalizácií počas pôrodu a v šestonedelí - 1 400 eur

- Výber vlastného lekára, pôrodníka k pôrodu - 300 eur

- Výber vlastnej anestéziologičky k pôrodu - 300 eur

- Výber vlastnej pôrodnej asistentky k pôrodu - 200 eur

- Príplatok za apartmán s ubytovaním ďalšej osoby s plnou penziou a s jedným parkovacím miestom v areáli nemocnice - 1 000 eur/do 5 dní

SPOLU: 3 200 eur