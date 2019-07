Premiér Pellegrini ohuruje čoraz viac: Tak toto nedokáže hocijaký chlap

Užíva si slnečné lúče na dovolenke. Premiér Peter Pellegrini (43) sa po júnovej vzbure straníkov v Smere a poslednom rokovaní vlády zbalil a odišiel na dlho plánovaný odpočinok.

Predseda vlády sa má zdržiavať v Taliansku, odkiaľ sa sám pochválil doteraz zrejme jeho najodhalenejším záberom. Pellegrini sa dal zvečniť pri tom, ako po mori brázdi loďou. Mnohí politici sa snažia prilákať voličské hlasy aj netradičnými spôsobmi - zdá sa, že Pellegrini na to ide cez ovládanie dopravných prostriedkov.

Loď v Taliansku

Najnovším záberom Pellegrini potešil svoje ženské fanúšičky, ktoré ospevujú najmä odhalenú hruď. Tou sa pred ním chválil už aj jeho predchodca Robert Fico. „Keď nie auto, traktor alebo lietadlo, tak musím vyskúšať aspoň loďku. A najlepšie na tom je, že som sa počas voľna vôbec nemusel holiť,“ povedal Pellegrini.

Osvedčený traktor

Zábermi v kabíne traktora sa Pellegrini chválil ešte v časoch ministra školstva, no priniesol si ich aj do funkcie premiéra. „Využil som dnešné pekné počasie a zasadil zemiaky. A nielen sebe, ale aj susedom. Tak to robím každý rok,“ chválil sa premiér.

Šoferák na kamión

Pred pár mesiacmi sa Pellegrini Novému Času pochválil tým, že si robí šoferák na kamión, keď ho v kabíne zvečnil čitateľ. „Vodičák na nákladné auto síce akútne nepotrebujem, ale predsedom vlády určite nebudem až do dôchodku - takže ktovie, ktorú zručnosť bude človek napokon potrebovať,“ dodal.