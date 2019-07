Vladimír Dravecký si užil Masarykov pohár: Sekt šampiónov otvoril štýlovo!

Majstrovská cesta. Podobne ako Stanleyho pohár v NHL či Gagarinov pohár v KHL, aj Masarykov pohár si v lete môžu doma užiť šampióni českej hokejovej extraligy. Naposledy ho mal slovenský útočník Vladimír Dravecký (34), ktorý sa s ním spolu s rodinou potešil na Tokaji.

Bývalý reprezentačný kapitán má na svojom konte dva tituly majstra s rodnými Košicami a teraz na jar sa premiérovo tešil z českého v drese Třinca. Tam ide v jeho šľapajach už aj jeho syn Vladko.a som veľmi vďačný, že môžem hrať práve za tento klub,“ povedal pre hokej.sk Vladimír Dravecký.

Vedeniu Třinca i českej extraligy zároveň poďakoval, že mal možnosť užiť si majstrovský pohár na východe Slovenska. Spomienky na zisk titulu si s manželkou a deťmi pripomenuli na Tokaji. V slávnom vinárskom kraji dokonca šumivý sekt s vlastnou etiketou otvoril štýlovo šabľou. „Robil som to prvýkrát v živote a som rád, že som to zvládol tak, ako sme spoločne s tímom Třinca zvládli získať majstrovský titul,“ usmial sa Vladimír Dravecký, ktorý sektom následne naplnil trofej, z ktorej si aj pripil. „Je to niečo krásne. Pre takéto chvíle sme celý rok dreli a som rád, že sa teraz môžeme potešiť s pohárom s rodinou a priateľmi. Tu na Tokaji ešte Pohár T. G. Masaryka určite nikdy nebol. Keď sme boli mladší, tak sme absolvovali niekoľko vínnych ciest do vinárskej oblasti Tokaj a môžeme byť hrdí na tento kraj. Preto som sa vybral práve sem. Do pohára predsa patrí šampanské a tu ho robia fantastické,“ doplnil Vladimír Dravecký, ktorý dres Oceliarov oblieka už od sezóny 2014/2015. Pri zisku titulu bol asistentom kapitána a počas play-off dokonca viackrát úspešne zastúpil v zostave zranených spoluhráčov na poste obrancu.