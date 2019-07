Európsky unikát plánujú sprístupniť aj turistom: Jedinečný objav na Liptove

Slovensko má na konte ďalší jedinečný nález. Jaskýň s modrou kvapľovou výzdobou je vo svete len pár. Jednu z nich objavili speleológovia v liptovskej časti Nízkych Tatier.

Úchvatné prírodné divadlo sa nachádza v Malužinej (okr. Liptovský Mikuláš) a v Európe ide o raritu pre svoje komplexné priestorové sfarbenie. Čo ho má na svedomí a ako sa k miestu dostali? Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Naša malá krajina v srdci Európy patrí medzi jaskyniarske veľmoci. Na rozlohe 49-tisíc kilometrov máme vyše 7 000 objavených jaskýň. Jeden z posledných objavov na Liptove má však príchuť európskeho unikátu. Kvapľová výzdoba je krásne modrá, miestami až zelenkavá. Odborníci, geológovia, ale aj amatérski zberatelia dobre vedia, že sa v Malužinej nachádzajú rôzne vzácne minerály, ktoré môžu byť príčinou vzniku tohto nezvyčajného úkazu.

„Ak by tam nebola táto krásna výzdoba, bola by to úplne bežná vápencová jaskyňa. Na svedomí to má horninové nadložie jaskyne. Je tam chalkopyrit, pyrit a meď a voda z nich vyplavuje modrú a zelenú farbu, z ktorých sa tvorí jaskynná výzdoba,“ priblížil skúsený jaskyniar Ján Šmoll (55) zo Speleoklubu Červené vrchy. Odborníci odobrali vzorky vody, pôdy a podrobujú ich rozborom.

Náhodný nález

Modrých jaskýň je po­dľa Šmolla na svete do 10 kusov a na našom kontinente okrem tejto maximálne dve. Tie však nedisponujú komplexným sfarbením, majú ho len na čiastkových úsekoch. Aj preto je malužinská jaskyňa vzácna. S kolegami ju objavili v zime 2016 a odvtedy sa ju snažia sprístupniť verejnosti. Prišli na ňu pritom náhodou. „V Malužinej bola jaskyňa, o ktorej sa vedelo doslova stovky rokov, a chceli sme ju upraviť tak, aby bola sprístupnená verejnosti. No a popri tom sme objavili tento unikát,“ dodáva.

Detaily nálezu