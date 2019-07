Tá si ale naložila! Takto maká v posilňovni sexi Mikaela Shiffrinová

Koniec leňošeniu, už žiadne úľavy. Fenomenálna lyžiarka Mikaela Shiffrinová (24) sa často prezentuje na sociálnej sieti videami z tréningov a inak tomu nebolo ani tentoraz.

Vo videu si hviezda zjazdového lyžovania dáva poriadne do tela v posilňovni. Veru, toto by nezvládol len tak hocikto.

"Ak by ma malo dopredu hnať iba to, že chcem víťaziť, tak už by som motiváciu nenašla. Chcem svoje lyžovanie posunúť na ešte vyššiu úroveň," odpovedala Američanka na sociálnej sieti fanúšikom, keď sa jej pýtali, či ešte má dostatok motivácie.

A zdá sa, že dvojnásobná olympijská víťazka a päťnásobná svetová šampiónka, jej má stále dostatok.

"V minulej sezóne som sa dokázala vyrovnať s tlakom. Vravela som si, že sa môže stať čokoľvek a celý ročník som si viac užívala," dodala Mikalea, ktorá už o necelé dva mesiace vyrazí do Južnej Ameriky za snehom.