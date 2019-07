Slávna speváčka sa v 44 rokoch prvýkrát stane matkou: S kým otehotnela, netuší

Austrálska speváčka Natalie Imbruglia (44) oznámila svojim fanúšikom veľkú novinku: Je tehotná!

O správy zo svojho života sa podelila Natalie v stredu prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Okrem toho, že je v radostnom očakávaní, taktiež oznámila spoluprácu s hudobným vydavateľstvom BMG.

"S radosťou vám oznamujem, že som práve podpísala nahrávaciu zmluvu s vydavateľstvom BMG. Je to ÚŽASNÝ tím. Posledný rok a pol som písala nové piesne a teším sa na to, keď si ich budete môcť vypočuť," napísala šťastná speváčka a pokračovala: "Ako môžete vidieť na obrázku... mám pre vás aj inú novinku (nie, nezjedla som melón). Túto jeseň sa narodí moje prvé dieťa. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že som po ňom už dlho túžila a som šťastná, že sa mi to pomocou asistovanej reprodukcie a darcovi spermií podarilo - nič viac k tomu verejne nepoviem." Na záver príspevku napísala: "Teším sa na toto dobrodružstvo - nový album a to, že budem matkou!"

Speváčka je pôvodom z Austrálie, no v súčasnosti žije v Spojenom kráľovstve. V rokoch 2003-2008 bola vydatá za speváka Daniela Johnsa a predtým chodila aj s hviezdou seriálu Priatelia Davidom Schwimmerom.

Ako informuje etonline, Natalie v roku 2015 potvrdila, že túži po deťoch. "Či by som chcela vlastné deti? Áno. Nie som proti tomu, ale ešte mám čas." Po 4 rokoch je všetko inak a sympatická speváčka si splní svoj najväčší sen.