Zdravotné poisťovne posielajú živnostníkom listy: Ako sa vyznať v ročnom zúčtovaní

Živnostníci, pozor! Dostali ste už ročné zúčtovanie zdravotného poistenia?

List, ktorý zdravotné poisťovne v týchto dňoch posielajú, obsahuje množstvo údajov, takže bežný smrteľník sa v nich môže stratiť. Dôležité je identifikovať, či máte preplatok, alebo nedoplatok, aký vysoký je prípadný nedoplatok a aký preddavok budete platiť budúci rok.

Preplatok alebo nedoplatok

- výsledkom zúčtovania je buď preplatok, alebo nedoplatok

- preplatok znamená, že vlani ste do zdravotnej poisťovne zaplatili viac, ako zodpovedá vašim príjmom

- nedoplatok znamená opak, takže musíte doplatiť určitú sumu

- preplatok podlieha dani z príjmov, zrazia vám z neho 19 % a zvyšok vám pošlú na účet

Vstupné údaje

- zdravotné odvody živnostníka predstavujú 14 % z jeho vymeriavacieho základu (VZ)

- poisťovňa najprv vypočítala váš základ, potom 14 % z neho a výslednú sumu porovnala s tým, čo ste skutočne zaplatili (vykázané/uhradené preddavky)

Budúca výška preddavku

- údaje použité v zúčtovaní slúžia aj na výpočet preddavku v budúcom roku

- výsledná suma nesmie byť nižšia ako minimálny preddavok, v roku 2020 to bude 70,91 € mesačne

Za zamestnanca dajú vedieť firme

Ak ste vlani mali iba príjmy zo závislej činnosti (zamestnanie alebo práca na dohodu) a nezmenili ste zamestnávateľa, výsledok zdravotná poisťovňa oznámi jemu.

Takto to chodí

- zdravotná poisťovňa zúčtovanie vykoná do 30. septembra alebo, ak ste si odložili daňové priznanie, do 31. októbra

- ak je výsledkom zúčtovania nedoplatok, oznámia vám to výkazom nedoplatkov

- ak je výsledkom preplatok, dostanete oznámenie o výsledku ročného zúčtovania

- námietky proti výkazu nedoplatkov môžete podať do 15 dní od doručenia

- ak to neurobíte, nedoplatok musíte uhradiť do nasledujúcich 45 dní (do 60 dní od doručenia)