Manželia z Petržalky sa museli vzdať roztomilej fenky: Dženu si psíčkari zamilovali! Pozrite sa, u koho skončila

Starší pár z bratislavskej Petržalky sa dostal do situácie, keď sa viac nedokázal starať o milovanú fenku Dženu. Manželia sa jej preto rozhodli nájsť novú rodinu.

Pátranie po novej rodine fenky Dženy, ktorá sa mala zakrátko rozlúčiť so svojimi pôvodnými majiteľmi, prinieslo úspech už v prvý deň. "Volám sa Džena – som taký oriešok, mám 10 rokov, bývam v Petržalke a hľadám nového majiteľa, ktorý sa o mňa bude s láskou starať, ako môj doterajší majiteľ. Môj majiteľ je už starší a chorý, nevládze so mnou chodiť na prechádzky a rozmýšľa, že ma bude musieť dať do útulku. Ale tam skončiť nechcem. Som prítulná, hravá, čistotná, som pravidelne očkovaná, začipovaná, kastrovaná a bez zdravotných problémov. Vašu opateru vám láskou a vernosťou vrátim," znel inzerát, ktorý napísal Milan z Bratislavy.

"Tento milý psík má už veľmi starých majiteľov, ktorí sa už nevládzu starať ani o seba. My už máme doma jednu fenku, preto hľadáme niekoho, kto už mal skúsenosť s chovom, aby vedel, že mať psíka je nielen prejavom veľkej lásky, ale aj veľkou zodpovednosťou," uviedol Bratislavčan, ktorý rodine pomáhal nájsť nový domov pre Dženu. Prostredníctvom Nového Času sa mu ozvalo hneď niekoľko záujemcov, ktorí boli ochotní nechať si Dženu. Po výbere tej pravej rodinky netrvalo dlho a už sa fenka zoznamovala s novými majiteľmi!

Do týždňa nová rodina

Džena sa nakoniec dostala do opatery rodinky zo Šale. Napriek obavám čitateľov, ktorí písali, že si psík bude ťažko zvykať, nastal pravý opak. Už v piatok sa Džena zoznámila s „adoptívnymi rodičmi“ Katarínou a Drahomírom, ktorí mali kedysi podobného orieška, tak sa im touto cestou opäť pošťastilo vymieňať si vzájomnú lásku s novým psíkom. "Včera (nedeľa) nám aj volali, že Džena sa úplne bezproblémovo zabývala vo svojom novom domove v rodinnom dome," dodáva s radosťou Milan, ktorý zverejnil inzerát len v stredu. Ako ukazujú fotky, Dženin príbeh má šťastný koniec a spokojnosť nesála len z majiteľov, ale aj z roztomilej 10-ročnej fenky.