Žena sa stratila pri prechádzke so psom: Objavili ju o štyri dni! Čím si musela prejsť, vás prekvapí

Manželia sa vybrali kempovať. Nešťastie prišlo hneď po príchode na miesto.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Sheryl Powell (60) s manželom Johnom z kalifornského Huntington Beach sa vybrali na víkend kempovať do oblasti White Mountains. Kým John parkoval auto, Sheryl odbehla do lesa, aby mohol ich pes vykonať potrebu. No späť sa už nevrátila. Američanka záhadne zmizla. Až o štyri dni neskôr sa našla vďaka brechaniu psa. A porozprávala, ako zázračne sa jej podarilo prežiť.

Američanka odišla so psom do neďalekého lesa. Kým sa prechádzala so psom, prišiel za ňou neznámy útočník s nožom v ruke. „Prvá vec, čo mi napadla, bola, že chce nôž použiť proti môjmu psovi. Vystrašilo ma to dosť nato, aby som sa k nemu správala poslušne a nechala som si ho myslieť, že pôjdem s ním. Potom som sa zrazu rozbehla dole svahom spolu so psom, aby som sa zachránila,“ cituje Daily Mail odvážnu ženu. Útočník sa ju snažil prenasledovať, ale Sheryl sa podarilo utiecť. „Po prvom dni som ho už nevidela,“ dodala.

Hoci sa Sheryl zachránila, bola odsúdená na prežitie v divočine. Američanka je však skúsená turistka, preto vedela, čo má robiť.Žena pila stojatú vodu a jedla plody kaktusov. Vysilenú Sheryl sa podarilo nájsť až na štvrtý deň vďaka brechotu psa. Objavili ju približne 4 kilometre do miesta, kde ju videli naposledy.

Zdravotníci ženu okamžite previezli do nemocnice. Okrem vyčerpania mala na tele niekoľko škrabancov. Našťastie, štvordňový pobyt v divočine na Sheryl nezanechal vážnu ujmu a zo zranení sa zotavuje. Šerif okresu Inyo zároveň dodáva, že prípad jej zmiznutia sa vyšetruje a polícia útočníka stále hľadá.