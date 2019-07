Z prosby staršieho páru Bratislavčanov vám stisne srdce: Pomôžte nám nájsť domov pre milovanú Dženu!

Prosba, ktorá láme srdcia. Starší pár z bratislavskej Petržalky sa dostal do situácie, keď sa viac nedokáže starať o milovanú fenku Dženu.

Poznáte milujúcu osobu alebo rodinu, ktorá by sa o Dženu dokázala postarať? Napíšte nám na tip@novycas.sk a do predmetu vložte Rodina pre Dženu.

Inzerát, ktorý dojme nejedného psíčkara! Tak možno opísať pátranie po novej rodine fenky Dženy, ktorá sa bude musieť zakrátko rozlúčiť so svojimi pôvodnými majiteľmi. "Volám sa Džena – som taký oriešok, mám 10 rokov, bývam v Petržalke a hľadám nového majiteľa, ktorý sa o mňa bude s láskou starať, ako môj doterajší majiteľ. Môj majiteľ je už starší a chorý, nevládze so mnou chodiť na prechádzky a rozmýšľa, že ma bude musieť dať do útulku. Ale tam skončiť nechcem. Som prítulná, hravá, čistotná, som pravidelne očkovaná, začipovaná, kastrovaná a bez zdravotných problémov. Vašu opateru vám láskou a vernosťou vrátim."

So spôsobom, ako dvojici pomôcť, prišiel čitateľ Milan z Bratislavy. "Tento milý psík má už veľmi starých majiteľov, ktorí sa už nevládzu starať ani o seba. My už máme doma jednu fenku a preto hľadáme niekoho, kto už mal skúsenosť s chovom, aby vedel, že mať psíka je nielen prejavom veľkej lásky, ale aj veľkou zodpovednosťou," uzatvára Milan s nádejou, že sa podarí nájsť niekoho, kto si Dženu osvojí.