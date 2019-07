Václav Mika na súde s Ruskom: O zmenkách nemal žiadne vedomosti

Niekdajší riaditeľ televízie Markíza Václav Mika nemal počas svojho pôsobenia vo funkcii vedomosť o zmenkách napriek tomu, že sa v tom čase stretával s Pavlom Ruskom.

Povedal to v utorok vo výpovedi pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Na otázku prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), či by podľa neho mohla Markíza na seba takýto záväzok prebrať, odpovedal, že "záväzok bol vyšší, ako bola hodnota podielu Pavla R.". Dodal, že keby o zmenkách vedel, tak by si premyslel, či bude v Markíze pracovať.

Na margo vzťahu s Pavlom Ruskom Mika povedal, že sa poznajú ako kolegovia z Slovenskej televízie (STV), kde spolu pracovali do Nežnej revolúcie. Na margo vzťahu s Marianom Kočnerom povedal, že sa takisto poznajú z STV a že sa spolu stretávali na Donovaloch. "Nemal som s ním žiadne obchodné styky," dodal.

Tento dôkaz obhajca Markízy Daniel Lipšic namietal. Súd námietke vyhovel a dôkaz odmietol s tým, že sa nejedná o listinu.

Na ŠTS v utorok pokračuje pojednávanie v kauze falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti. Z troch predvolaných svedkov sa zatiaľ dostavil iba Václav Mika. Obžalovaní sú niekdajší riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko a Marian Kočner. Ten je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka, zatiaľ čo Pavol Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Volzovej. Tá je podľa neho na vine za stav Markízy, ktorý mal vyústiť do urovnania sporov prostredníctvom zmeniek.