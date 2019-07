Začal sa megaproces s Pavlom Ruskom a Mariánom Kočnerom: Potopí ich nečakaná 5. zmenka?

69-miliónový megaproces sa začal! Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku odštartovalo hlavné pojednávanie v kauze falšovania zmeniek TV Markíza.

Obžalovanými v tejto veci sú exriaditeľ Pavol Rusko (55) a Marián Kočner (56). Kým kontroverzný podnikateľ sa odmietol na procese zúčastniť, Rusko na súde vehementne obhajoval pravosť dokumentov. Šokujúci zvrat priniesol do prípadu prokurátor, ktorý vyrukoval s piatou zmenkou! Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Pred dverami pezinského Špecializovaného súdu sa od skorého rána zhromaždili desiatky ľudí. Kočnerov obhajca Marek Para prišiel s vozíkom plným dokumentov, keďže jeho klient sa nechcel na pojednávaní zúčastniť. Pojednávanie sa nieslo od začiatku v ostrom duchu. Po prednesení obžaloby a úvodnej reči spustil prokurátor Šanta na Ruska paľbu otázok a v jednej chvíli vytiahol dovtedy neznámy papier a spýtal sa Ruska, či je to piata zmenka.

„Nepamätám si, že by som podpisoval túto zmenku. Pamätám si tak, že som podpísal štyri zmenky,“ odpovedal Rusko. Nová listina prekvapila aj jeho obhajcov, ktorí namietali, že nejde o originál a nemali možnosť sa s ňou dopredu oboznámiť. „Je to kópia, zmenka bola získaná po podaní obžaloby. V tejto chvíli nemám k dispozícii originál,“ vysvetľoval Šanta s tým, že papier zaistila polícia operatívnou činnosťou.

Namietal svedkov

Na procese budú v priebehu nasledujúcich dní vypovedať viaceré známe tváre, medzi korými nebudú chýbať ani bývalí riaditelia TV Markíza Václav Mika, Zuzana Ťapáková či Vladimír Repčík. Rusko proti zoznamu svedkov na súde okamžite protestoval. Podľa neho mali byť vypočutí celkom iní ľudia. „Neboli vypočutí štyria svedkovia vrátane Viery Ruskovej, ktorá sa so mnou rozviedla a nemá mi prečo kryť chrbát,“ vyhlásil Rusko s tým, že exriaditelia nemajú k veci čo povedať.

Rusko počas celej výpovede zdôrazňoval, že suma, za ktorú Kočner s Ághom na prelome milénií odstúpili z boja o Markízu, bola príliš nízka. „80-miliónové vysporiadanie tohto prípadu je hlúposť do neba volajúca,“ povedal Rusko s tým, že sa preto dohodol s Kočnerom ešte aj na vypísaní 69-miliónových zmeniek, ktoré teraz rieši súd. Vraj o nich takmer nikomu nepovedal z bezpečnostných dôvodov a všetky dohody sa vtedy riešili ústne. To, že nemá na vyplatenie cenín peniaze, zistil podľa vlastných slov až v roku 2015, a preto by to mala urobiť Markíza.

Na pojednávanie sa ako svedok má dostaviť aj ďalšia známa z inej kauzy Ruska. Jeho bývalá spoločníčka Sylvia Volzová žije v súčasnosti v Nemecku a z obavy o svoj život na Slovensko takmer nechodí ani vo veci objednávky jej vraždy. Podľa informácií Nového Času sa však má na pojednávaní ukázať a vypovedať tentoraz aj ona. Obaja aktéri - Kočner a Rusko - sú stíhaní pre podozrenie z podvodu, hrozí im 12 až 20 rokov. Kočner sedí kvôli zmenkám od júna v base, medzičasom mu pribudlo obvinenie z objednávky vraždy Jána Kuciaka († 27).

Čo povedia k prípadu?

Zuzana Ťapáková

exriaditeľka TV Markíza 2010 - 2013

- K prebiehajúcemu súdnemu procesu sa nebudem vyjadrovať.

Václav Mika

bývalý riaditeľ Markízy 2006 - 2010

- Na súd učite pôjdem. Vo veci budem vypovedať tak, ako som vypovedal na NAKA. Moje hodnotenie bude iba také, aké som zažil a ako fakty poznám. Ja tam budem vypovedať ako bývalý konateľ a toho sa budem striktne držať, odpustím si nejaké hodnotiace posudky kohokoľvek.

Vladimír Repčík

exriaditeľ TV Markíza 2000 - 2006 Otvoriť galériu Vladimír Repčík Zdroj: anc

- Prebral žezlo po Pavlovi Ruskovi, k prípadu sa nevyjadril.

Ruskových 5 top výrokov

1. Bol som šokovaný mierou odopierania dôkazov, ktoré boli evidentné a sú a boli v môj prospech.

2. Aj keby tá suma bola dvojnásobná, tak by som to podpísal, pretože to bolo riešenie problému, ktorý som nespôsobil.

3. Bola iná doba, niektoré veci sa riešili iba medzi štyrmi očami.

4. Prvý úspech bol, že nikoho nezabili. My sme jednali s tými, ktorí sú dnes súdení alebo odsúdení za vraždy.

5. Vedeli o tom štyria či piati ľudia. Vedela to moja exmanželka, vás to nezaujímalo.

Musia prísť svedkovia?

Róbert Bános, právnik

- Sudca rešpektuje najmä ospravedlnenia zo zdravotných dôvodov alebo kvôli dlhodobo plánovanej dovolenke v zahraničí. Na začiatku, na prvom pojednávaní, z toho súd nerobí takú veľkú vedu, ak sa niekto riadne ospravedlní. V neskoršom priebehu pojednávania, ak sa súdu zdajú ospravedlnenky vymyslené, tak sa na to pozrie bližšie. V prípade zahraničného svedka (pani Volzová - Nemka, pozn. redakcie) sa predvolanie rieši najprv poštou, ale súd má možnosť ísť aj cestou dožiadania cudzích orgánov. Ak s tým súd súhlasí, môže byť teoreticky vypočutá aj v Nemecku.

Oni k tomu už pravdepodobne vypovedali pred vyšetrovateľom. Prokurátor môže navrhnúť, že nechce svedka vypočuť. Že postačuje prečítať zápisnicu zo skoršej výpovede. Ak sa na výsluch svedok dostaví, ešte to neznamená, že musí automaticky vypovedať. Ak mu budú kladené otázky, ktoré ak zodpovie, spôsobí nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, rodičom, starým rodičom, deťom a vnukom, svojmu súrodencovi, manželovi alebo druhovi, tak môže odoprieť výpoveď.

Ako sa vyvíjala kauza zmeniek?

30. júna 2000

- Rusko mal Kočnerovi podpísať zmenky za 69 miliónov eur a ukončiť tak kauzu, ktorá vyústila do obsadenia TV.

14. mája 2018

Markíza podala v súvislosti so spornými zmenkami trestné oznámenie na Kočnera a Ruska.

6. júna 2018

NAKA začala trestné stíhanie vo veci sporných zmeniek.

20. júna 2018

Obvinili Pavla Ruska.

20. júna 2018

Úrad špeciálnej prokuratúry potvrdil, že zadržali vo veci zmeniek aj Mariána Kočnera.

23. júna 2018

Sudca Špecializovaného súdu rozhodol, že Marián Kočner, ako aj Pavol Rusko budú stíhaní na slobode.

28. júna 2018

Najvyšší súd rozhodol, že Marián Kočner bude stíhaný väzobne.

8. októbra 2018

Marián Kočner odovzdal do trezoru okresného súdu originály zmeniek, za ktoré žiadal vyplatiť od televízie Markíza desiatky miliónov eur.

15. novembra 2018

Písmoznalkyňa tvrdí, že zmenky nie sú autentické.

15. marca 2019

Vyšetrovateľ finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry podal návrh na obžalobu Kočnera a Ruska.

6. júla 2019

Marián Kočner požiadal, aby sa pojednávanie uskutočnilo v jeho neprítomnosti.