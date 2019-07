V tejto Košickej bytovke by chcel bývať každý: Vďaka Richardovi sa pri vchode zdržíte desiatky minút!

Dostal skvelý nápad! Košičan Richard (55) žije na Sídlisku Ťahanovce, a keďže je milovníkom literatúry, byt i pivnicu má preplnenú množstvom kníh.

Vyhodiť ich mu bolo ľúto, preto sa rozhodol pre milé riešenie - umiestniť časť z nich do prístupnej skrinky vo vchode paneláka. Domáci tak získali malú knižnicu priamo pod svojimi schodmi. Zatiaľ majú na výber z vyše 80 kusov románov, poviedok, noviel, detektívok, ale i náučnej literatúry. Ak by susedia z ostatných blokov v meste mali o ďalšie knižky záujem, rád sa s nimi podelí.

Richard (55) sa v živote riadi krédom, že kniha sa nesmie vyhadzovať. Vzťah k nim si vytvoril už v detstve. Dnes ich má vo svojom byte vyše tisíc, ďalších tritisíc má uložených v pivnici. „Moja životná záľuba postupne prerástla až do zberateľstva. Každú knižku si kategorizujem a katalogizujem. Mnohé z nich aj predávam, často i za pár centov, no zisk z nich použijem zase len na kúpu ďalších,” hovorí s úsmevom. Keďže je vášnivým knihomoľom, zaujímavé kúsky mu neustále pribúdajú, no miesta ubúda.

Raritný Dante

Prezradil, že za svoj najvzácnejší kúsok považuje očíslovanú knižku, ktorú napísal taliansky básnik a spisovateľ Dante Alighieri, Peklo z trilógie Božská komédia v exilovom vydaní z roku 1965 v Taliansku. „Je to raritný kúsok a nikde ho nenájdete na predaj,” dodal Poláček s tým, že za rok prečíta teraz približne 25 kníh.

Miesto v byte či v pivnici už nemal, preto sa s knihami rozhodol podeliť so svojimi susedmi. Na sociálnu sieť dal výzvu so žiadosťou o pomoc, keďže potreboval zohnať skrinku na knihy. Onedlho sa ozval darca a vo vchode paneláka tak vznikla malá knižnica s vyše 80 titulmi zložených z románov, detektívok, detských knižiek, náučnej literatúry či básní.

Reakcie susedov na seba nenechali dlho čakať a podľa slov zberateľa sú z nápadu milo prekvapení. „Kto bude chcieť, knihy do panelákov s radosťou podarujem. Stačí, ak si zoženú na to police či skrinky. Malo by to však byť v uzavretom vchode, na verejnom priestranstve sú knihy vystavené vlhkosti i nedbanlivému zaobchádzaniu,” dodal Košičan.