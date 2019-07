Na prepúšťanie v U. S. Steel Košice doplatia tisíce rodín: Každý piaty zamestnanec v ohrození!

Menej objednávok, znížená výroba a voľné kapacity! Aj to je dôsledok toho, že najväčší zamestnávateľ na východe Slovenska výrazne zníži stavy.

Dotkne sa to prakticky každého piateho zamestnanca U. S. Steelu Košice, ktorý príde o prácu v priebehu nasledujúceho 2,5 roka. Táto smutná správa amerického železiarskeho giganta priamo zasiahne až 2 500 ľudí. Ich rodiny už teraz tŕpnu, čo s nimi bude ďalej a aká ich čaká budúcnosť.

Oznam o prepúšťaní z úst prezidenta U. S. Steelu Jamesa Bruna prišiel ako blesk z jasného neba. A to aj napriek tomu, že po júnovom odstavení jednej z troch vysokých pecí zamestnanci fungujú už druhý mesiac iba v režime štvordňového pracovného týždňa. V tejto súvislosti sa očakáva razantnejší postoj Európskej komisie, ktorá povolila viac importov a zatiaľ nejednoznačne bráni férovosť trhu a podnikania.

Aj preto Američania nemienia ďalej doplácať na znižovanie cien oceľových výrobkov a na záplavu produktov. „V období do konca roka 2021 znížime počet zamestnancov pracujúcich v U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločnostiach o 2 500 zamestnancov,“ vyhlásil s plnou vážnosťou prezident Bruno. Reakcia medzi zamestnancami, ktorí sú veľmi zneistení vlastnou budúcnosťou a aj existenciou, pripomína zmiešané pocity.

„Dalo sa to čakať, pretože zisk je na prvom mieste a výroba klesala,“ povedal dlhoročný tavič Karol, no nič bližšie povedať nechcel.Jeho kolega Peter, ktorý tiež pracuje v robotníckej kategórii, Novému Času potvrdil toto: „Moju manželku prepustili 2,5 roka pred odchodom do dôchodku. Vo fabrike stále pracuje ešte pomerne dosť dôchodcov, ktorí si nadrábajú a nezlákalo ich ani štedré odstupné vo výške 5 platov,“ priblížil s tým, že viac svoju identitu odhaliť nechce.

Podľa neho v oceliarni tak ľudia musia počítať s menej zaujímavými ponukami a v prípade, že nesúhlasia so zmenou, aj s rušením pozícií vo väčšom rozsahu.

Hľadajú riešenie

Na stanovisko vlády a aj samotných odborárov sa zatiaľ čaká. Odborový predák oceliarov Juraj Varga sa už vyjadril, že prepúšťanie vnímajú ako realitu. Budú však tlačiť na vládu, aby viac chránila zamestnancov a o situácii a samotnom znižovaní stavu plánujú rokovať s vedením fabriky už v najbližších dňoch. Osud železiarní a ich zamestnancov nie je ľahostajný ani primátorovi Košíc. Jaroslav Polaček je totiž vyštudovaný hutník a v U. S. Steele kedysi tiež pracoval.

Informácie o aktuálnej situácii má priamo z prvej ruky, keďže v piatok 12. júla sa na magistráte stretol s prezidentom U. S. Steelu Jamesom Brunom. „Rozprávali sme o ich problémoch v súvislosti s drahými energiami či emisnými povoleniami, čo sú faktory, ktoré ich výrazne znevýhodňujú oproti konkurentom. Som presvedčený, že sa v spolupráci s kompetentnými nájde také riešenie, aby sa avizovaný plán prepúšťania nemusel uskutočniť. Železiarne sú najväčším zamestnávateľom v meste, majú pozitívny vplyv aj na lokálnu ekonomiku a všetci veríme, že to tak zostane aj naďalej,“ uviedol primátor.

Ľútosť nad situáciou okolo oceliarskeho gigantu vyjadril aj predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka. „Nevieme síce ešte, aká štruktúra zamestnancov príde o prácu, ale verím, že sa rýchlo opäť zamestnajú v iných firmách.

Košice majú tú výhodu, že je tu silný IT sektor.Verím, že po absolvovaní rekvalifikačných kurzov sa budú môcť zamestnať napríklad aj v tomto sektore. KSK sa naďalej bude snažiť získavať nových investorov, aby sme na východe Slovenska vytvorili pre ľudí také pracovné podmienky, aby odtiaľ nemuseli odchádzať,“ reagoval Trnka.

A čo maratón?

U. S. Steel už od svojho príchodu na Slovensko pravidelne podporuje aj najstarší maratón v Európe. „Rovnako tomu je aj v tomto roku, keďže dohoda platí a sú garancie. Verím, že situáciu sa podarí stabilizovať a vzájomná spolupráca bude pokračovať,“ povedal Branislav Koniar, riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorého už 96. ročník sa uskutoční v prvú októbrovú nedeľu.

Vývoj zamestnanosti U. S. Steel Košice

1973 - 1985 - viac ako 20 000 zamestnancov

2000 - 14-tisíc ľudí

2008 - asi 12 227 zamestnancov

2017 - 12 028 zamestnancov

2019 - vedenie podniku oznámilo prepustenie 2 500 pracovníkov do konca roku 2021