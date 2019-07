Skvelý výkon Sabbatiniho na The Open: Najlepšie vystúpenie v slovenských farbách

Slovenský golfový reprezentant Rory Sabbatini obsadil na záverečnom major turnaji sezóny delenú 16. pozíciu.

Rodák z juhoafrického Durbanu v nedeľu na 148. ročníku The Open Championship vyrovnal par ihriska v severoírskom klube Royal Portrush, keď potreboval na absolvovanie osemnástich jamiek 71 rán a v celkovom súčte si udržal skóre -2. Najväčšiu časť z celkovej dotácie 10,75 milióna amerických dolárov si odnesie Ír Shane Lowry, ktorý triumfoval s bilanciou -15.

Štyridsaťtriročný Sabbatini zahral v chladnom a veternom počasí na prvých ôsmich jamkách par, ale na deviatke a jedenástke si zapísal bogey, čo znamenalo prepad vo výsledkovej listine. Dvanástu a trinástku jamku však zvládol s birdie a vyrovnanú bilanciu si udržal až do záveru podujatia, keď jedno bogey ihneď vyvážil prostredníctvom birdie. Skúsený golfista predvádzal počas turnaja stabilnú výkonnosť, vo štvrtok a v piatok zahral zhodne jednu ranu pod par, v sobotu a v nedeľu zostal na "nule". Pre Sabbatiniho je to najlepšie vystúpenie v slovenských farbách na podujatí kategórie major, na júnovom US Open skončil 43. Jeho kariérnym maximom zostáva druhá priečka z Masters v roku 2007.

Tridsaťdvaročný Lowry dosiahol premiérový titul z turnajov "veľkej štvorky", dosiaľ bol najlepšie druhý na US Open 2016. Rodák z Mullingaru vstupoval do záverečného dňa s náskokom štyroch úderov a napriek tomu, že v nedeľu mal bilanciu +1, bez problémov sa udržal na čele poradia. Pred druhým Angličanom Tommym Fleetwoodom triumfoval o priepastných šesť rán. Tretí skončil nenápadný Američan Tony Finau.

Počas finálového dňa viacerí favoriti riskovali, aby si ešte vylepšili svoje postavenie. Najviac sa darilo obhajcovi vlaňajšieho prvenstva Talianovi Francesovi Molinarimu, ktorý poskočil na konečnú jedenástu priečku vďaka nedeľňajšiemu výkonu -5. Naopak, úplne katastrofálny záver podujatia prežil Američan J. B. Holmes, ktorý bol v polovici turnaja lídrom a po sobote figuroval na tretej priečke. Na osemnástich jamkách zahral 87 rán, čo znamenalo skóre +16 a prepad na konečnú 67. pozíciu. Trápili sa však aj Angličan Justin Rose (+8) alebo Američania Matt Kuchar (+8) s Andrewom Putnamom (+7).

Výsledky - The Open Championship - Portrush (Sev. Ír.):

1. Shane Lowry (Ír.) -15, 2. Tommy Fleetwood (Ang.) -9, 3. Tony Finau (USA) -7, ... 16. Rory Sabbatini (SR) -2