Hannah sa vydala za brata svojho švagra: V novembri sa ich príbuzenské vzťahy zamotajú ešte viac

Dve sestry, ktoré si vzali bratov, hovoria, že sa tešia na svoje dcéry, ktoré sa stanú dvojitými sesternicami.

Sestry Hope a Hannah Weaks si vzali súrodencov Bena a Briana Mintera. Hannah mala 13 rokov keď začala chodiť s Brianom v roku 2007, a Hope sa s Benom stretli, zatiaľ čo sprevádzali svojich mladších súrodencov na ich stretnutiach. Hannah a Brian rozišli v roku 2008, vzťah Hope a Bena pokračoval a v roku 2011 sa vzali.

Hannah, zamestnaná ako kaderníčka, a Brian, ktorý je dopravný pracovník, ostali priateľmi aj po svojom ôsmom rozchode a tvrdili, že medzi nimi bola vždy chémia. Na narodeninovej párty dcéry Hope a Bena v decembri 2016 oživili svoju lásku.

„Keď som sa stretla s Brianom na oslave narodenín našej netere, bolo to medzi nami úplne iné a veci sa jednoducho zapadli. Náš vzťah sme udržiavali v tajnosti, lebo sme v rodine nechceli spôsobovať žiadnu drámu ak by to medzi nami nefungovalo. V septembri sme sa zasnúbili a na Silvestra sme sa vzali," zaspomínala si Hannah.

Hannah a Brian, ktorí majú obaja 25 rokov, sa vzali v decembri 2017 a tento rok v novembri sa im narodí dcérka. Dvojica uviedla, že sa veľmi tešia na to, že svojím dvom neteriam Kire a Thei dajú ich dvojitú sesternicu.

„Brian a Hannah spolu začali chodiť keď boli v siedmej triede a naši rodičia im nepustili na rande samých, takže Ben a ja sme museli chodiť s nimi„ povedala Hope (28). "Vybudovali sme si medzi sebou priateľstvo, ktoré sa zmenilo na niečo viac. S Benom sme sa vzali v roku 2011 a o niekoľko rokov neskôr v roku 2015 sme mali našu prvú dcéru Kiru," dodala.

„Môj starý otec a jeho brat sa tiež oženili so sestrami, takže ľudia žartovali, že je to rodinná tradícia, ktorá preskočila generáciu," doplnil Ben.