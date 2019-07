Slovan napriek dlhom rozmýšľa nad ďalšou sezónou: Belasí už majú týchto prvých hráčov!

Robia všetko pre to, aby sa po dlhých siedmich rokoch vrátili späť do slovenskej Tipsport ligy. Reč je o hokejovom Slovane, ktorý pondelok štartuje prípravu na nový ročník, stále však nie je na 100 % isté, že si v nej aj zahrajú.

Vedenie klubu sa totiž do konca júla musí dohodnúť so všetkými hráčmi, ktorým dlhuje peniaze z predošlých sezón, na splátkovom kalendári. Iba tak dostanú od zväzu potrebnú licenciu. Denníku Nový Čas sa podarilo zistiť aj prvé mená hráčov, ktorí si majú obliecť belasý dres v novom ročníku!

Slovanisti začiatkom júla potvrdili koniec v nadnárodnej lige KHL, kde pôsobili sedem sezón. Dôvod bol ten, že klub sa topil v dlhoch a nenašiel sa žiadny majoritný investor, ktorý by do klubu vstúpil a finančne mu pomohol. „Náš cieľ je teraz jasný a to návrat do slovenskej ligy. Celkovo dlhujeme 60 hráčom okolo troch miliónov eur. Nejakú časť im pošleme na účet a zvyšok sa musíme dohodnúť na splátkovom kalendári,“ vyhlásil viceprezident klubu Juraj Široký mladší, čo aj splnil a hráčom nabehlo na účet okolo 30 % z chýbajúcich výplat.

Táto vízia vyzerá na dobrej ceste a belasí by začiatkom augusta mali dostať licenciu na štart v Tipsport lige. Vedenie už dávnejšie vyplatilo aj miliónový dlh voči mestu za prenájom arény. Nový generálny manažér belasých Juraj Bakoš navyše intenzívne posledné týždne zháňa do kádra hráčov, aby mohlo mužstvo už v tento pondelok odštartovať prípravu. Podľa našich informácií majú slovanisti podpísaných okolo 15 hokejistov a na ďalších posilách sa pracuje. Zmluvy už majú vo vrecku obrancovia Sersen, Štajnoch, Šedivý, Bačík či útočníci Kukumberg, Vandas, Abdul, Sloboda, Puliš, ale aj gólman Habal. V kuloároch sa hovorí aj o príchode útočníka Miklíka či Kytnára a zotrvať by mohol aj zadák Meszároš.

Títo hráči majú zmluvy

Vladislav Habal (28)

brankár

posledný klub: HC Košice

Michal Sersen (33)

obranca

posledný klub: Slovan

Patrik Bačík (24)

obranca

posledný klub: Slovan

Eduard Šedivý (27)

obranca

posledný klub: HC Košice

Martin Štajnoch (28)

obranca

posledný klub: Norimberg

Roman Kukumberg (39)

útočník

posledný klub: H. Králové

Radovan Puliš (27)

útočník

posledný klub: Detva

Michael Vandas (28)

útočník

posledný klub: Zvolen

Jindřich Abdul (23)

útočník

posledný klub: Poprad