Bývalé hviezdy Columbusu vyvádzali na lodi: Z ich pohybov pôjdete do kolien!

Gólman Sergei Bobrovsky a útočník Artemij Panarin sú bývalí spoluhráči z Columbusu Blue Jackets. Obaja zmenili dres a obaja sa vydávajú do iných končín.

Gólman je novou akvizíciou tímu z Floridy, kde si od neho sľubujú naozaj veľa. Panarin sa sťahuje do New Yorku Rangers, kde dostal štedrý kontrakt mal by pomôcť s prestavbou tímu.

Obaja hráči sú skvelými priateľmi, a tak sa nemožno čudovať, že spolu trávia čas aj na dovolenke. Najnovšie sa vybrali na loď, kde obaja pobavili tancom.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Выложились. Giving all we have @sergeibobrovsky какой из танцев чётче? í ½í¸‚ Príspevok, ktorý zdieľa Артемий Панарин (@artemiypanarin), 11 Júl 2019 o 10:22 PDT

Video sa objavilo na sociálnej sieti a baví hokejových fanúšikov po celom svete.