Knechtovej ex lieta v obrovských problémoch: Superstáristu vyšetrujú pre krádež!

Petr Borkovec (19) účinkoval v šou Česko Slovenská Superstar.

Vďaka súťaži sa zviditeľnil a našiel aj lásku – ulovil porotkyňu, speváčka Katku Knechtovú (38). Vekovo nevyrovnaný vzťah dvojici nevydržal a zle to vyzerá aj s jeho kariérou. Borkovec padá na samé dno! Ako pripomína Blesk, pred vyše mesiacom fanúšikom priznal, že sa lieči od závislosti na alkohole. ,,Momentálne sa nachádzam v psychiatrickej liečebni. Niekedy človek ani nevie, ako sa tu môže rýchlo ocitnúť, môže sa to stať každému z nás,“ napísal na Instagrame. Liečbu však predčasne ukončil a zariadenie opustil.

Ako zistil Blesk, najnovšie si pri alkoholovom záťahu vyrobil problémy ešte aj so zákonom. ,,Prišiel k nám do baru s chlapcom, ktorého spoznal v inom podniku. Pozýval ho na drinky a všetko si nechával písať na účet. Spieval tu a vychvaľoval sa vystupovaním v SuperStar,“ začala rozprávanie prevádzkarka pražského baru. Keď prišlo na platenie, Borkovec sa vykrúcal. ,,Potom si odskočil na záchod a povedal nám, že si ide k manažérke pre peniaze. No a potom proste utiekol. Prepil celkom asi tisíc korún a neskôr sme zistili, že nám ukradol z tržby ďalších 5000 a drobné,“ povedala Blesku rozčúlená žena.

Na druhý deň sa mal spevák s mladíkom, s ktorým deň predtým pil, a jeho kamarátom hádať a biť, až bola privolaná polícia. ,,Hliadka skontrolovala trojicu hlučných mladíkov a tomu, ktorý sa mal dopustiť krádeže, namerala tri promile alkoholu. Mladíka naďalej vyšetrujeme a s políciou spolupracuje,“ povedal policajt Jan Daněk Blesku. Denník ďalej píše, že v utorok s Borkovcom ukončila spoluprácu jeho manažérka, ktorá mala jeho správania plné zuby.