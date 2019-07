Vážna autonehoda víťazky Hlasu Česko Slovenska Ivanny Bagovej: Kvôli frajerovi som skončila v nemocnici!

Speváčka Ivanna Bagová (26) si v súkromí prechádza peklom. Po návrate z Ukrajiny ju čakala situácia ako vystrihnutá z hororu.

Cestou späť na Slovensko sa po 8-hodinovom čakaní na hraniciach stala obeťou vážnej autonehody, ktorej príčinou mal byť jej už expriateľ Marek. Práve pre frajerovo konanie mala Bagová s mamou skončiť v nemocnici.

„Priateľa pochytil amok. Prejavilo sa to pri čakaní na hraniciach počas horúčav. Keď sme brali dokumenty a z hraníc sme mali odchádzať, tak sa stále hral na telefóne, na čo mu moja mamina povedala, aby s tým prestal a šiel vziať dokumenty. On to nejako nevydržal, otvorili sa rampy a stovkou prešiel cez dediny až do zákruty, kde sme trafili značku a auto sa trikrát prevrátilo. Ja som si ani nestihla dať bezpečnostný pás,“ vyjadrila sa speváčka a dodala: „Mamina je doudieraná a ja mám len zlomenú ruku.“ Ivanu včera z nemocnice prepustili. S partnerom sa však hneď po nepríjemnom zážitku rozišla.