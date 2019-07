Bojnické hradby sú terčom kritiky, v blízkej dobe sa to nezmení: Toto je dôvod, prečo ich neopravujeme!

Mestské opevnenie v Bojniciach je druhým najzachovalejším na Slovensku. Jeho zlý až havarijný stav je však dlhodobo terčom kritiky obyvateľov a návštevníkov mesta.

To sa v blízkom období nezmení, na komplexnú rekonštrukciu totiž mesto ani múzeum nemajú dostatok finančných prostriedkov. Prevažnú časť mestského opevnenia, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou, vlastní Slovenská republika, jej delegovaným správcom je Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice. "Staráme sa oň tak, ako sa dá, aké máme finančné možnosti. Financií je skutočne málo, čo je vidieť aj na stave pamiatky. Robíme len najnevyhnutnejšie opatrenia, ktoré spočívajú najmä v tom, aby sa zachovala bezpečnosť návštevníkov a okoloidúcich," ozrejmil vedúci oddelenia údržby a investícií SNM - Múzea Bojnice Mikuláš Letavay.

V nedávnej minulosti preto podľa neho múzeum zabezpečilo pletivom korunu múru, aby zamedzilo pádom kameňov na okoloidúcich. "Toto mestské opevnenie je po Levoči druhým najzachovalejším na Slovensku, naša predstava je teda celkom jasná. Máme urobený pamiatkový a umelecko-historický výskum múrov, rovnako spracovaný projekt pre stavebné povolenie asi z roku 2004. Jediný problém, ktorý je a prečo sa ešte nepristúpilo k väčšej rekonštrukcii, je finančný," skonštatoval Letavay.

Zdrojov financovania na rekonštrukciu pamiatky je podľa neho viacero. "Každý sa pozerá na to, že múzeum je štátnou inštitúciou a teda financie by mali ísť zo štátneho rozpočtu, čo je problematické. SNM má v správe viac ako 100 pamiatkových objektov, aj takého rozsahu, akým je Bojnický zámok. Veľmi ťažko sa definuje, čo je prioritou. Iná priorita je pre bojnické múzeum, iná pre SNM," vysvetlil. Letavay podľa svojich slov chápe návštevníkov Bojníc, ktorí vnímajú negatívne stav opevnenia. "To, čo vidia, je dosť v dezolátnom stave, ale sú veci, ktoré sú v oveľa horšom stave a sú skryté pred ich očami. Ide napríklad o Západné krídlo, ktoré je už niekoľko rokov zatvorené, pretože zateká a je v úplne dezolátnom stave," argumentoval.

Dostatok financií na obnovu svojej časti hradieb nemá ani mesto Bojnice. "Mesto sa stará o hradby, ale takým spôsobom a s takými financiami, aké má. Nečerpali sme na obnovu eurofondy, ale v rokoch 2004 až 2006 sme získali štátne peniaze z programu Obnovme si svoj dom. Potom mesto dávalo svoje prostriedky na to, aby hradný múr zabezpečilo staticky," spomenula vedúca oddelenia regionálneho rozvoja a životného prostredia Mestského úradu v Bojniciach Beata Tihanyiová.

"Vyslovene je to tak, že hasíme tam, kde horí. Zachraňujeme vypadávajúce kamene a dávame to dokopy tak, aby sa nestalo nejaké nešťastie," zdôraznila Tihanyiová.

Financie aj na obnovu hradieb by mestu mohlo priniesť to, keby boli Bojnice zaradené medzi viac pamiatkovo chránené sídla, podľa nej však pamiatky nie sú v takom stave, aby to bolo možné, na Hurbanovom námestí sa navyše "podpísal" socializmus. "Pravdou je, že máme pripravený projekt a chceli by sme možno raz riešiť, keď príde na rad, aj hradný múr. Mala by byť vybudovaná ochodza na časti hradného múru na Podzámockej ulici, ktorá by tvorila vyhliadku pre turistov," priblížila Tihanyiová.