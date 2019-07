Rekonštrukcia Spišského hradu púta veľkú pozornosť: Turisti od dvoch mužov nemohli odtrhnúť zrak

Pri svojej robote pútajú veľkú pozornosť! Pri rekonštrukcii Spišského hradu pomáhajú aj horolezci.

Na zachraňovaní hradných múrov sa budú podieľať až do jesene. Okrem opravy múrov chlapi napríklad montovali bleskozvody v 20-metrovej výške. Robotu zvládajú bez problémov, pri vynášaní materiálu sa však občas zapotia.

Horolezci sa podieľajú na sanácii západných palácov hradu. „Našou úlohou je opraviť múry, z ktorých je vodou vymytá malta, a zaceliť časti, ktoré už z múrov vypadli. Následne budeme stabilizovať skalné bralo, ktoré je pod múrmi. Momentálne však pomáhame pri demontáži starého bleskozvodu a montáži nového. Naši chlapi sa spúšťajú zvrchu a postupne opravujú múry, alebo montujú, čo je potrebné,“ prezradil šéf výškových pracovníkov Peter Köteleš. Otvoriť galériu Horolezci sa na hrade poriadne narobia. Vľavo: Vladimír Kohan vŕtal nové diery na bleskozvod, vpravo: Ján Tatranský odstraňoval staré skoby z bleskozvodu. Zdroj: Peter Novotný Podľa neho problém je hlavne s dopravou materiálu na hrad, výškové práce jeho ľudia zvládajú bez problémov. „Materiál sa však dá dopraviť len na hlavné nádvorie a odtiaľ ho nosíme do vrchných častí hradu ručne, prípadne používame provizórnu lanovku,“ vysvetľuje Köteleš, ktorý je nielen horolezcom podobne ako ľudia z jeho tímu, ale aj horským vodcom.

Na Nebojsa sa nebáli

V utorok dvaja z horolezcov výnimočne pomáhali pri demontáži starého a montáži nového špeciálneho bleskozvodu, ktorý by mal priťahovať blesky, aby neudierali do celého hradu, ale iba do zariadenia určeného na tento účel. Približne na 20 metrov vysokej hradnej veži s názvom Nebojsa viseli Vladimír Kohan a Ján Tatranský. Otvoriť galériu Horolezci visia na lanách takmer celé dni. Zdroj: Peter Novotný

„Práca ide bez problémov. Dôležité je preferovať dôslednosť pred rýchlosťou, aby sme toho viac nepokazili, ako urobíme,“ usmievali sa horolezci, z ktorých jeden odstraňoval staré skoby bleskozvodu pomocou brúsky. Druhý vŕtal nové diery. „Je to prvá časť prvej etapy rekonštrukcie hradu. Ide o naťahovanie inžinierskych sietí do hornej časti hradu a rekonštrukciu kapitánskeho domu a predprípravu Románskeho paláca, ktorá bude nasledovať. Práce financujeme zo sumy 1 milión €, ktorú sme dostali od vlády,“ uzavrela zástupkyňa riaditeľky Spišského múzea v Levoči.