Číňan Su Čchang-feng sa živí predajom ananásov pri ceste už šesť rokov.

Biznis mu však zrejme veľmi nešiel, keďže sa snažil nájsť spôsob, ako by ho zlepšil. No a v hlave mu skrsol dokonalý nápad! Išiel ku kaderníkovi a poprosil ho, aby mu vlasy ostrihal do tvaru ananásu. Vďaka novému imidžu sa z neho stal hit internetu a bezpochyby k nemu chodí nakupovať oveľa viac ľudí.