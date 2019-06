Kocúr valcuje internet: Zbadáte, ako sa vrátil zo zvieracieho salónu, vybuchnete do smiechu

Zrejme neexistuje na tejto planéte nik, kto by nevyšiel z kaderníctva s príšerným zostrihom.

Niektoré účesy však bodujú a vy sa pri pohľade na ne zadúšate smiechom.

To sa stalo aj kocúrovi Oliverovi, ktorého otec rodiny zobral do zvieracieho salónu kvôli letnému zostrihu. Zdá sa, že jeho nový "look" nebol nehoda. Otec totiž žiadal, aby ho ostrihali tak, že bude mať pásy ako tiger, chcel si tým vystreliť zo svojej manželky. Oliver sa však vrátil v takom stave, že ľuďom na internete pripomína skôr harmoniku.

Fotky kocúra po "premene" zverejnila jeho pani na Twitteri, kde sa stal hitom - získali takmer 400-tisíc lajkov. Všetko zlé je na niečo dobré a z Olivera jeho smiešny vzhľad spravil hviezdu - dokonca má svoj vlastný účet na Instagrame, píše boredpanda.com.