Šampión MMA Attila Végh ukázal luxusné bývanie: Nad posteľou má nevšedný darček

Neprehliadnuteľný Attila Végh (33) je jednou z najväčších osobností histórie slovenských zmiešaných bojových umení.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Momentálne prežíva najkrajšie obdobie svojho života. Pred rokom si zobral za manželku atraktívnu Trnavčanku Natáliu (25), s ktorou v zime očakávajú vytúžené dieťa. Bábätko prinesú do novotou voňajúceho domova, v ktorom bývajú 6 mesiacov.

Priestranný dom sa nachádza v najvychytenejšej lokalite Trnavy, v časti Modranka. „Pochádzam z Gabčíkova, ale manželka je z Trnavy, kde aj trénujem, preto sme sa rozhodli bývať tu. Najskôr sme boli v podnájme, potom sme kúpili trojizbový byt, ale mali sme tak veľa vecí, že sa nám tam nezmestili. Vyšpekulovali sme teda, že najlepší bude pre nás dom. Ťahalo ma to do Modranky, pretože tu mám veľa kamarátov. Problém bol však v tom, že v tejto časti sa už takmer nič nepredáva,“ hovorí Attila.

Z domu všade blízko

Ku kúpe vysnívaného domu mu pomohla náhoda. Kamarát, ktorý v Modranke býva, vedel o dome, ktorý bol už rozostavaný. „Opýtal sa ma, prečo si nezistím, či nie je na predaj, lebo vedel, že na stavbe sa dlho nepracovalo. Zhodou okolností manželka poznala majiteľa, a tak sme mu zavolali. Vysvitlo, že dom začali stavať pre dcéru, ktorá odišla študovať do zahraničia. A tak sme ho kúpili a sme tu veľmi spokojní. Všade máme blízko, do mesta, fitka, na diaľnicu a večer, keď sa tu zavrieme, počujeme len šum vetra a kŕkanie žiab.“ Zariadenie mala na starosti Natália. „Tým, že Attila nemá veľa času, lebo sa stále pripravuje na nejaký zápas, tak ho nechal na mňa. Keď sa mi niečo zapáčilo, dolaďovala som detaily s architektom.“

Izba plná trofejí

Na spodnom podlaží je priestranná obývačka s veľkou sedačkou do L, prepojená s kuchyňou, v ktorej sa činí hlavne domáca pani. „Attila nevarí vôbec, nemá na to čas. Som rada, že mu moje výtvory chutia, to ma veľmi teší. Nie je to síce často, lebo tým, že je profesionálny športovec, má v tíme ľudí, ktorí mu varia. Najväčšiu radosť mu spravím určite fašírkami. On je zase majster v grilovaní,“ hovorí blondínka.

Do kuchyne si zadovážili krásny masívny stôl. „Hľadali sme dlho, nakoniec nám ho vyrobil na mieru môj tatino, je to špecialista. Som mu za to veľmi vďačný,“ chváli otca Attila. Počas horúcich letných dní a nocí dvojica trávi najviac času na terase, kde majú netradične veľký televízor. „Pozeráme ho aj do polnoci, je tu naozaj pokoj. Poprípade si aj večer skočíme do bazéna. To bol zas Natálkin sen,“ hovorí Attila a manželka ho dopĺňa. „Veľmi som po ňom túžila, tak mi to manžel splnil.“

On zas veľmi túžil po pracovni, kde si vystaví všetky svoje trofeje, a tých je naozaj neúrekom. „Sú tu rôzne medaily, rukavice od boxera Tysona Furyho a obraz, ktorý som dostal osobne od Mika Tysona. Keď nemám dobrú náladu, sadnem si sem, lebo tu je taká dobrá energia a milujem to tu,“ hovorí majster sveta.

Detskú izbu chystajú

Na poschodí nového domu je okrem kúpeľne spálňa. „Máme tu dva svadobné dary. Jeden od môjho brata a jeho ženy. Keď boli na Bali, dali vyrobiť obraz nášho rodokmeňa, to je pre mňa veľká vzácnosť,“ hovorí Attila.

Natália zase dostala od svojej sestry mandalu, ktorá visí nad posteľou. „Je poskladaná z našich fotiek a sú na nej farby našich duší, čo znázorňuje hojnosť, rodinu a zdravie. Veľmi rýchlo po tom, ako sme ju zavesili, som otehotnela,“ smeje sa.

Bábätko príde na svet v zime, ale pohlavie zatiaľ netušia. „Som na začiatku tehotenstva, potešíme sa, či to bude chlapček, alebo dievčatko, hlavne nech je zdravé,“ hovoria svorne budúci rodičia, ktorí pomaly začínajú pripravovať detskú izbu.