Heringhová dostala od Kollára prepychový darček, má to ale háčik: Tak skoro sa ho nedočká

Podnikateľ a politik Boris Kollár (53) má desať detí s deviatimi ženami, pričom nekorunovanou kráľovnou je Andrea Heringhová (37), s ktorou má dve ratolesti Saru Zoe (9) a Borisa (6).

O multioteckovi je známe, že nielen o svoje potomstvo, ale aj o jeho matky sa dokáže príkladne postarať a dôkazom toho je aj fakt, že brunetka od Kollára dostala prepychový darček. Prísľub honosnej vily, ktorá by sa mala nachádzať na pozemku, kde má svoj dom aj sám Boris, je však stále v nedohľadne. Podľa informácií Nového Času si Andrea na nové bývanie ešte nejaký ten mesiac počká. Kollár totiž priznal, že so stavbou má už viac ako rok problémy.

Nový Čas ešte pred dvoma rokmi informoval o tom, že známy multiotecko Kollár obdaril jednu z matiek svojich detí prísľubom luxusného darčeka. Heringhová, ktorá má s politikom dcéru Saru Zoe a syna Borisa, by sa totiž mala sťahovať na rovnakú adresu, akú používa aj Boris. Nepôjde však o spoločné bývanie, ale brunetka dostane úplne novú vilu, ktorá bude stáť na Kollárovom pozemku v tesnej blízkosti jeho domu.

„Budeme bývať blízko, pretože sú to dva pozemky vedľa seba. Má to 2 400 metrov a dva samostatné vchody. Dohodli sme sa, že tam teraz začnem stavať a vlastne budeme susedia,“ vysvetlil v minulosti podnikateľ s tým, že Andrea by k svojmu bývaniu mala dostať aj vlastnú prístupovú cestu. Podľa našich informácií by sa takáto stavba aj s prislúchajúcim pozemkom mala vyšplhať odhadom až na 400 000 - 500 000 eur. Odvtedy však už pretieklo veľa vody a honosné bývanie stále nestojí na svojom mieste.

„Ešte stále mi nevydali stavebné povolenie. Veľmi sa nám to komplikovalo. Kvôli výmere sme museli prerábať projekty a posúvať umiestnenie stavby,“ vysvetlil nám Kollár, ktorý celý projekt zveril do rúk odborníkom. „Má to na starosti jedna stavebná a projektová organizácia. Ja osobne to nevybavujem,“ doplnil Boris, ktorý sa zrejme do spoločného bývania s Heringhovou veľmi nehrnie. „Keď nám to stavebné povolenie udelia, začneme stavať,“ dodal.

Dočasné bývanie

Heringhová s dcérou Sarou Zoe a synom Borisom sa však zatiaľ rozhodne nemajú na čo sťažovať. Kollár sa totiž o svojich potomkov stará viac ako ukážkovo a inak to nebude ani v tomto prípade. „Andrea s deťmi má zatiaľ zabezpečené adekvátne bývanie v mieste školy našich detí,“ prezradil politik, pričom mal na mysli honosné bývanie na bratislavskom Slavíne, kde majú všetci traja dostatok luxusu aj pohodlia.