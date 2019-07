Hrbatého nadchlo dramatické finále: Rogerovi som veľmi prial titul

Strhujúce finále mužskej wimbledonskej dvojhry si nenechal ujsť ani bývalý slovenský tenista Dominik Hrbatý.

Podľa kapitána slovenského daviscupového tímu mal zápas medzi Srbom Novakom Djokovičom a Švajčiarom Rogerom Federerom všetko, čo mal mať. Hrbatého mrzelo, že vyhrať mohol iba jeden.

"Rogerovi som veľmi prial titul, spolu sme vyrastali. Aj Noleho mám však veľmi rád, je veľmi priateľský, navyše jeho tréner Maroš Vajda je môj dobrý kamarát. Roger hral nádherne takticky, ukázal obrovskú tenisovú vyspelosť. Djokovič zasa v tajbrejkoch a pri mečbaloch súpera demonštroval obrovskú mentálnu silu, bol ako stena. Mal tam aj mentálne výpadky, najmä v druhom a na konci štvrtého setu, no zvládol to," povedal pre TASR Hrbatý.

Do semifinále Wimbledonu sa v tomto roku dostali štyria tridsiatnici, okrem Djokovič s Federerom aj Španieli Rafael Nadal s Robertom Bautistom Agutom: "Je to veľmi silná generácia. Ich veľkou devízou je to, že dokážu skryť svoje slabé stránky, aj preto stále žnú úspechy na grandslamoch. Môže to byť spôsobené aj tým, že súčasná generácia zaspala dobu, príliš analyzuje. Do popredia sa však postupne derú mladí hráči, ktorí by v priebehu dvoch, troch rokov mohli začať vyhrávať aj grandslamové turnaje. Obrovský progres spravil Kanaďan Felix Auger-Aliassime. Veľký talent má aj jeho krajan Denis Shapovalov, v dobrom svetle sa ukazuje aj Grék Stefanos Tsitsipas."